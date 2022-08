Heidi Klum e il ‘segreto’ della sua bellezza: “Bevo il sangue di mio marito” Come fa Heidi Klum a sembrare così giovane alla soglia dei cinquant’anni? Lo confessa (scherzando) in un’intervista: “Faccio come i vampiri”

A cura di Beatrice Manca

La super modella tedesca Heidi Klum sta vivendo un momento di grazia: è tra i giudici della nuova edizione di America's Got Talent e quest'anno festeggia tre anni di matrimonio con Tom Kaulitz dei Tokyo Hotel. A 49 anni la top model è più bella e radiosa che mai e in un'intervista alla rubrica Daily Pop di E! Online ha svelato (scherzando!) il suo segreto: chirurgia plastica? Diete e massaggi? Niente di tutto ciò. "Bevo il giovane sangue di mio marito come un vampiro!"

Si tratta ovviamente di uno scherzo, una battuta fatta alla giornalista che sottolineava l'importante differenza di età tra i due. Tom Kaulitz infatti ha 32 anni, quindi 17 anni in meno della moglie modella, che porta splendidamente le (quasi) cinquanta primavere. Nonostante Heidi Klum si diverta a interpretare la parte della zombie nei famosi video di Halloween, il sangue per ora non è nella lista. Meglio specificarlo, visto che non sarebbe la prima: Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno ammesso di bere il sangue l'uno dell'altra per scopi rituali. Heidi Klum preferisce dedicarsi ai vecchi metodi: attività fisica, dieta sana e crema solare per proteggere la pelle.

Heidi Klum

Di recente la coppia è stata in Austria, dove Heidi Klum ha imparato qualche segreto in più sull'alimentazione: "Una cosa di cui non avevo idea è che non dovresti bere affatto quando mangi", ha spiegato nell'intervista a Daily Pop. "Niente liquidi, perché, a quanto pare, diluisce gli acidi dello stomaco". Il conte Dracula quindi può attendere: chissà se la battuta (ormai diventata virale) fornirà alla coppia qualche spunto per il prossimo costume di Halloween…