Megan Fox e Machine Gun Kelly: “Beviamo il nostro sangue per scopi rituali” “Lui sarebbe diposto a tagliarsi il petto con un vetro e dire ‘Prendi la mia anima’”, ha confessato Fox a proposito di Kelly. Se ciò succeda effettivamente? “Qualcosa del genere è accaduto molte volte”.

A cura di Giulia Turco

Megan Fox e il futuro marito Machine Gun Kelly hanno abitudini piuttosto “particolari”. La coppia, che presto si unirà in matrimonio, era già nota per indossare al collo una fiala di sangue del partner. L’attrice, in un’intervista a Glamour UK, ha confessato che lei e Kelly di tanto in tanto bevono anche il rispettivo sangue per scopi rituali. “Immagino che bere il sangue l’uno dell’altra potrebbe fuorviare le persone, potrebbero immaginarci con i calici in stile ‘Game of Thrones’ mentre beviamo il nostro sangue”, ha raccontato nell’intervista al magazine. “Sono solo poche gocce in realtà”, ha assicurato.

Le inconsuete abitudini di Megan Fox e il fidanzato

Non è la prima volta d’altronde che la coppia rende pubblica la loro abitudine inconsueta. Quando hanno annunciato il loro fidanzamento lo scorso gennaio infatti, il cantante 32enne di Bloody Valentine e Megan Fox avevano condiviso con i loro follower su Instagram il fatto di aver bevuto qualche goccia del rispettivo sangue per commemorare il momento. “Lui sarebbe diposto a tagliarsi il petto con un vetro e dire ‘Prendi la mia anima’”, ha confessato Fox a proposito di Kelly. Alla domanda se effettivamente questo succeda ha risposto: “Non esattamente così, ma qualcosa del genere è accaduto molte volte”.

La proposta di matrimonio di Machine Gun Kelly e Megan Fox

La proposta di matrimonio di Machine Gun Kelly a Megan Fox

La star americana sex symbol di Hollywood, 35 anni, sposerà il rapper 31enne, con il quale da un paio di anni ha intrapreso una storia d’amore dopo la fine del matrimonio con Brian Austin Green dal quale ha avuto tre figli nati tra il 2012 e il 2016. La coppia di fidanzatini ha pubblicato via social il video del romantico momento in cui Kelly dona alla sua futura sposa lo sfarzoso anello di smeraldo e diamante, svelando che la data delle nozze sarà il 1 dicemmo re 2022.