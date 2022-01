Meghan Fox si sposa, la proposta di matrimonio di Machine Gun Kelly La proposta di matrimonio da parte del rapper arriva ad un anno e mezzo dall’inizio del loro amore e dalla fine del matrimonio tra Meghan Fox e Brian Austin Green, dal quale ha avuto tre figli. “Ho detto sì, in questa vita come in ogni altra”.

A cura di Giulia Turco

Meghan Fox ha detto sì. La star americana sex symbol di Hollywood, 35 anni, sposerà il fidanzato Machine Gun Kelly, 31enne rapper e attore con il quale ha intrapreso una storia d’amore dopo la fine del matrimonio con Brian Austin Green. La coppia ha pubblicato via social la romantica proposta del matrimonio, svelando che c’è già in programma una data per le nozze: il primo dicembre 2022.

La proposta di matrimonio di Machine Gun Kelly a Meghan Fox

“Nel luglio 2020 ci siamo seduti sotto quest’albero e abbiamo chiesto la magia. Non sapevamo del dolore che avremmo affrontato insieme in un periodo così frenetico, eravamo ignari del lavoro e dei sacrifici che la nostra relazione ci avrebbe richiesto, ma eravamo inebriati dall’amore e dal karma”, spiega l’attrice su Instagram. “In qualche modo dopo un anno e mezzo, dopo aver attraversato l’inferno e aver riso più di quanto avessi mai immaginato, mi ha chiesto di sposarlo. E proprio come in ogni vita prima di questa e come in ogni vita che seguirà ho detto sì”. La romantica proposta di matrimonio è avvenuta nello stesso luogo in cui è nato il loro amore, “sotto gli stessi rami sotto i quali ci siamo innamorati”, aggiunge il rapper.

L’anello di fidanzamento di Meghan Fox

“So che la tradizione richiede un anello, ma l’ho progettato con Stephen Webster perché fossero due uno smeraldo (la sua pietra naturale) e il diamante (la mia pietra natale) incastonati su due fasce magnetiche di spine che si uniscono come due metà della stessa anima a formare il cuore oscuro che è il nostro amore”, spiega Machine Gun Kelly mostrando il gioiello di fidanzamento. Un valore simbolico, ma anche economico, non indifferente. Secondo gli esperti di gioielleria, le pietre avrebbero una dimensione compresa tra 2 e 2,5 carati, dunque il loro valore potrebbe aggirarsi tra i 50mila e i 75mila dollari (ovvero 43mila e 65mila euro).

L’amore di Meghan Fox e Machine Gun Kelly

La relazione tra la bellissima star di Hollywood e il rapper è piuttosto recente. A maggio 2020 Meghan For annunciava infatti la fine del matrimonio con Brian Austin Green, dal quale ha avuto tre bambini Bodhi Ransom, Noah Shannon e Journey River. Sarebbe stata una sua scelta, quella di porre fine alla relazione: “Mi disse che non si sentiva più se stessa”, avrebbe raccontato in seguito il marito. Appena un mese dopo Fox è stata avvistata in compagnia del rapper mentre lasciavano un bar scambiandosi un bacio.