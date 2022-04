Megan Fox su Machine Gun Kelly: “È il mio prototipo, l’ho creato io con i miei pensieri” Megan Fox ha dichiarato di essere convinta di aver creato lei stessa il suo compagno “con pensieri e intenzioni”. I due stanno insieme dal 2019 e da quel momento non hanno mai nascosto il loro amore e le loro particolari abitudini al mondo.

A cura di Ilaria Costabile

Megan Fox e Machine Gun Kelly sono una coppia a dir poco fuori dal comune, da quando si sono conosciuti nel 2019 non si sono più lasciati e non hanno mai smesso di mostrare al mondo le proprie stranezze. In un'intervista rilasciata a Glamour UK, l'attrice ha raccontato di aver adottato un abitudine piuttosto particolare con il suo compagno: i due, infatti, berrebbero l'uno il sangue dell'altra, sebbene si tratti di poche gocce. Oltre a questo, poi, ha rivelato di essere convinta del fatto che sia stata lei stessa a creare il suo compagno così com'è.

L'amore intenso con Machine Gun Kelly

Nonostante la differenza d'età, seppur minima, perché li separano solo quattro anni di differenza, Megan Fox dichiara di aver in qualche modo contribuito alla formazione del suo compagno: "È letteralmente il mio prototipo, lo immaginavo fin da bambina. Ho quattro anni più di lui. Quindi penso di averlo creato. I miei pensieri e le mie intenzioni lo hanno fatto diventare la persona che è, chissà come sarebbe stato se non fosse stato per me". L'attrice ha trovato la sua felicità, dopo dieci anni di matrimonio con Brian Austin Green, da cui ha avuto tre figli e con cui la chiusura non era stata propriamente idilliaca, con Machine Gun Kelly è amore senza condizioni.

I riti spirituali della coppia

A proposito di condizioni, anche nei rituali di coppia pare che non ve ne siano. È infatti una confessione al quanto bizzarra, quella che l'attrice ha fatto senza troppi giri di parole al settimanale britannico Glamour UK, dichiarando apertamente: "Beviamo l'uno il sangue dell'altro, ma non deve immaginarci come in Game of Thrones con calici, sono poche gocce in realtà", per poi aggiungere che il tutto è fatto a "scopi spirituali". Il sangue non è la prima volta che ricorre nelle loro pratiche di coppia, tanto è vero che è stato il rapper a racchiudere una goccia del sangue della compagna in un ciondolo da indossare al collo. I due sembra che siano al settimo cielo e sono arrivati anche al punto di coronare il proprio amore con il matrimonio, come ricorda anche Megan Fox: "Mi ha chiesto di sposarlo. E proprio come in ogni vita prima di questa, e come in ogni vita che seguirà, ho detto sì… e poi abbiamo bevuto il sangue l’una dell’altro" un sentimento talmente forte che secondo la diva: "Lui sarebbe diposto a tagliarsi il petto con un vetro e dire “Prendi la mia anima”.