Leni Klum dà il via all’estate in bikini rosa e cappello di paglia: è splendida come mamma Heidi Leni Klum ha dato il via alla sua estate, lo ha fatto con alcuni scatti social in cappello di paglia e micro bikini rosa (di lusso). Non è forse meravigliosa come la mamma Heidi?

A cura di Valeria Paglionico

L'estate è cominciata ufficialmente e sono molte le star che hanno approfittato degli ultimi giorni di caldo intenso per concedersi le prime vacanze al mare. Naturalmente non hanno esitato a documentare tutto sui social, dando vita a una vera e propria sfida di stile a colpi di costumi e look balneari. L'ultima ad aver debuttato in bikini su Instagram è stata Leni Klum, nata dalla relazione tra Heidi Klum e Flavio Briatore (che però quest'ultimo non ha mai riconosciuto ufficialmente). Ha da poco compiuto 18 anni ma, nonostante la giovane età, sembra avere tutte le carte in regola per diventare un'icona di bellezza come la mamma modella. Con il suo outfit da spiaggia, infatti, ha messo in mostra tutto il suo splendore e la sua forma fisica mozzafiato.

Leni Klum è icona di bellezza

L'avevamo lasciata in giacca over mentre spegneva le candeline per i suoi 18 anni e oggi ritroviamo Leni Klum in una versione super glamour. Pare che abbia dato il via alle sue vacanza, anche se per il momento non è volata in nessuna località esotica o balneare. Si è lasciata immortalare su una terrazza piena di piante, è seduta su una maxi poltrona e si rilassa al sole con un cappello di paglia a falda larga sul viso. Nella didascalia ha inserito semplicemente l'emoticon che dorme, a prova del fatto che l'inizio dell'estate le sta permettendo di riposarsi un po' di più dopo un anno super intenso. Il dettaglio che non è passato inosservato? Leni è così bella che sembra essere un "angelo caduto dal cielo".

Il costume Frankies Bikinis

Quanto costa il bikini rosa di Leni Klum

Cosa ha indossato Leni Klum negli scatti super estivi? Un bikini destinato a spopolare durante la bella stagione. Ha puntato tutto su un due pezzi micro, mettendo così in risalto la forma fisica da urlo e gli addominali scolpiti. Per la precisione ha scelto un modello a fiori in rosa pallino, con il reggiseno a triangolo e il tanga sgambatissimo con dei laccetti mini sui fianchi. È firmato Frankies Bikinis e sul sito ufficiale i due pezzi vengono venduti separatamente: il primo costa 135 euro, il secondo 115 euro. La modella 18enne non è forse meravigliosa come la mamma Heidi? A giudicare dal boom di like che registra ogni sua foto social, sentiremo parlare ancora a lungo di lei.