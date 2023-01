Heidi Klum come una dea: posa nuda coperta solo di veli arcobaleno Heidi Klum tornerà presto in tv con Next Top Model e per annunciarlo ha realizzato uno shooting che non è passato inosservato. Il motivo? Ha posato completamente nuda coperta solo da veli di seta variopinti.

A cura di Valeria Paglionico

Heidi Klum potrà pure aver compiuto 49 anni ma sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza. Vanta una bellezza mozzafiato, una silhouette impeccabile, un fascino irresistibile e non sorprende che faccia invidia anche alle modelle molto più giovani di lei. Nelle ultime ore lo ha dimostrato ancora una volta con uno scatto social all'insegna dell'audacia. Presto tornerà al timone che da anni la vede protagonista, l'edizione tedesca di Next Top Model, e per annunciarlo si è lasciata immortalare in una versione iper sensuale. Ha realizzato un servizio fotografico che lasciava pochissimo spazio all'immaginazione, lasciando i fan senza fiato col suo splendore.

Perché Heidi Klum ha posato nuda

A partire dal prossimo 16 febbraio Heidi Klum sarà in tv ogni giovedì con Next Top Model, l'annuncio è arrivato a sorpresa qualche ora fa su Instagram e non è passato inosservato. Il motivo? La top 49enne ha posato completamente nuda, mettendo in risalto la silhouette mozzafiato che da sempre la contraddistingue. Guarda dritto in camera sorridente e con fare sinuoso, si alza i capelli con una mano e copre le parti intime solo con dei veli dall'effetto degradé color pastello. Nonostante ciò, lascia in vista l'underboob e il fianco, rivelando la totale assenza di intimo. In quanti guardando questo scatto direbbero che Heidi nel 2023 compirà 50 anni?

Chi ha firmato l'abito nudo di Heidi Klum

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, quelli indossati da Heidi Klum non sono semplicemente veli. Si tratta di un abito vero e proprio e a realizzarlo è stato il designer tedesco Hannez Nogi, che aveva già vestito la figlia della modella Leni al party di Halloween (per lei aveva creato un costume da Catwoman su misura in latex nero). Ora ha vestito la mamma, dando vita a un vestito in stile dea con della seta ombré sui toni dell'arcobaleno: si allaccia dietro al collo e copre solo un lato della silhouette, anche se non si esclude che si tratti della versione "da copertina", visto che sarebbe impossibile indossarlo senza rimanere nude. La cosa certa è che la modella non ha rivali in fatto di bellezza e stile: in quanti non vedono l'ora di vederla ancora una volta a Next Top Model?