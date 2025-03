video suggerito

Harry e Meghan celebrano la "normalità": qual è la night routine della coppia Il principe Harry e Meghan Markle potranno pure essere una coppia famosa in tutto il mondo ma non per questo hanno rinunciato alla "normalità": ecco, ad esempio, cosa fanno prima di andare a dormire.

A cura di Valeria Paglionico

È da anni che Meghan Markle ha detto addio alla Royal Family: insieme a Harry si è trasferita stabilmente negli Stati Uniti, così da ritrovare libertà e indipendenza dopo gli anni trascorsi a corte tra le rigide regole dell'etichetta, e ora si gode questa "nuova vita" lontana dai riflettori. Certo, è diventata protagonista di una serie Netflix in cui rivela alcuni dettagli della sua quotidianità, ma è chiaro che intende farlo quando e come vuole. È proprio in una delle interviste rilasciate per promuovere lo show che l'ex Duchessa ha raccontato della night routine che segue col marito: ecco cosa fanno i due prima di andare a dormire.

Cosa fanno Harry e Meghan prima di andare a dormire

Meghan Markle potrà pure essere una star internazionale ma nella sua quotidianità ama essere "normale": cucina dolci per i figli, cura l'orto e ama trascorrere il tempo libero in casa. In un'intervista a People, inoltre, ha spiegato che col marito Harry ha una precisa night routine che chiama "nightcap recaps". Di cosa si tratta? Di un'adorabile abitudine a cui non riescono più a rinunciare fin da quando si sono trasferiti in America: la sera, dopo che i piccoli Archie e Lilibet sono andati a dormire, i due coniugi si ritrovano nel salotto di casa davanti a un drink e parlano di quello che è successo nella giornata. Così facendo, mantengono viva la comunicazione nel loro rapporto, ritagliandosi un dolce momento di coppia nonostante i mille impegni quotidiani.

Quali sono le serie preferite di Harry e Meghan

Spesso, inoltre, durante queste chiacchierate notturne Harry e Meghan preparano i cestini per il pranzo che l'indomani i figli porteranno a scuola (a prova del fatto che la cucina "fatta in casa" è un elemento chiave della loro vita. La loro attività preferita, però, è guardare la tv sul divano fianco a fianco. Meghan ha infatti rivelato quali sono le serie che preferiscono: "Amiamo Shrinking. Abbiamo appena finito Black Doves e siamo entusiasti per la nuova stagione di The White Lotus". Insomma, Harry e Meghan sono una coppia assolutamente "normale" nella quale praticamente tutti possono ritrovarsi ed è proprio per questo che continuano a essere così amati nonostante l'evidente distanza dai Royals.