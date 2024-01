Goffredo Cerza fa il trapianto di capelli: sui social mostra i risultati del trattamento Goffredo Cerza ha trovato una soluzione definitiva per dire addio alle calvizie sempre più evidenti: si è sottoposto a un trapianto di capelli e si è servito dei social per mostrare il risultato dell’intervento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti ama documentare la sua normale quotidianità sui social, dai dolci momenti trascorsi con il piccolo Cesare agli impegni lavorativi, fino ad arrivare alle giornate con mamma Michelle Hunziker e alle rubriche a tema sentimentale in cui risponde alle domande dei fan. Questa mattina sul suo profilo è comparsa una Stories insolita: ha immortalato un mazzo di fiori, rivelando che si trattava di un regalo per il suo amore Goffredo Cerza. Per quale motivo gli ha fatto questa dedica? Basta andare sull'account del ragazzo per scoprirlo: si è appena sottoposto al trapianto di capelli e ora a prendersi cura di lui "improvvisandosi" infermiera è proprio la fidanzata Aurora.

Goffredo Cerza, dove ha fatto il trapianto di capelli

Goffredo Cerza ha 28 anni ma, nonostante la giovane età, ha già cominciato a perdere i capelli. Piuttosto che lasciarsi sopraffare dall'ansia, provando a mascherare le calvizie con i tagli più svariati, ha deciso di correre subito ai ripari con un provvedimento definitivo: un trapianto.

Goffredo Cerzo dopo il trapianto

Ha fatto visita alla sede milanese del centro Insparya, quello fondato da Cristiano Ronaldo con il manager portoghese Paulo Ramos, e si è sottoposto al trattamento senza paura (un intervento simile costa tra i 5.500 euro e i 7.000 euro e dura circa 6 ore). Al motto di "Nuovo capello in arrivo", si è scattato un selfie poco prima dell'intervento con tanto di camice e cuffietta sul capo.

L'outfit per il ritorno a casa

Aurora Ramazzotti è "l'infermiera" di Goffredo

Subito dopo essere uscito dalla sala operatoria ha poi mostrato il risultato con tanto di didascalia "A belli capelli", rivelando addirittura l'outfit scelto per il ritorno a casa. Ad aspettarlo fuori dal centro c'era la compagna Aurora Ramazzotti che, dopo avergli regalato dei fiori, ha cominciato a prendersi cura di lui anche tra le mura domestiche. Al momento Goffredo deve rimanere al buio, così da non scottare il capo con i raggi del sole, e deve spruzzare sulla testa una sostanza fisiologica ogni 15 minuti. A questo punto, dunque, non gli resta che aspettare qualche mese per rendersi conto davvero del risultato ma la cosa certa è che non avrà più timore delle calvizie.

