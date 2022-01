Gli abiti da sposa sostenibili: le linee di Vivienne Westwood per i matrimoni del 2022 Le collezioni sposa di Vivienne Westwood guardano al futuro: dopo le nozze gli abiti bianchi si trasformano in vestiti nuovi, da indossare in altre occasioni.

A cura di Beatrice Manca

Vivienne Westwood Bridal Couture

A causa della pandemia di coronavirus moltissime coppie hanno dovuto rimandare il proprio matrimonio, o limitare i festeggiamenti. Adesso però si torna a sognare in grande: Vivienne Westwood celebra i nuovi inizi con una collezione bridal che si ispira a divinità antiche o moderne, per trasformare ogni sposa in una diva. Dalle dee dell'Olimpo fino ai corsetti di Maria Antonietta, gli abiti bianchi hanno linee diverse, ma la stessa speciale attenzione alla sostenibilità ambientale. Dopo le nozze questi abiti non rimangono nell'armadio ma si "trasformano" in abiti nuovi, da indossare in altre occasioni.

Le spose di Vivienne Westwood sono dee o dive

La collezione bridal di Vivienne Westwood per il 2022 si fa in tre, per accontentare ogni esigenza. C'è la linea Made-To-Order, con modelli su misura ispirati alle dee dell'Olimpo, per spose romantiche: i ricami floreali sono un simbolo di rinascita e di nuova prosperità. La seconda linea è quella Couture, che si ispira alle eroine di ogni tempo, personaggi letterali inclusi, con dettagli preziosi e "lettere d'amore" nascoste sul velo o nella seta. Infine c'è la collezione Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood con abiti senza tempo ispirati a Marilyn Monroe o Maria Antonietta.

Vivienne Westwood Made To Order

Gli abiti da sposa diventano sostenibili

La stilista inglese Vivienne Westwood ha scritto pagine di storie della moda: ha compiuto da poco ottant'anni ed è stata una ambientalista ante litteram, pioniera nel campo della moda sostenibili. Gli abiti da sposa non fanno eccezione: gli abiti sono realizzati da artigiani in Inghilterra, il quartier generale di Westwood, per supportare il lavoro delle comunità locali.

Vivienne Westwood Made To Order

I vestiti da sposa fatti su misura utilizzano tessuti a basso impatto, tra cui tulle riciclato e alternative vegane alla seta come la viscosa certificata FSC: nessuna sposa dovrebbe fare compromessi nel suo giorno più bello.

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood

Certo, comprare un abito per una sola occasione non è il massimo dal punto di vista dell'ecologia, ma Westwood ha pensato anche a questo: dopo le nozze, i sarti del suo team daranno nuova vita agli abiti, alterando la forma, il colore o le rifiniture, in modo da trasformarli in abiti perfetti per ogni occasione, da indossare per gli anni a venire. Finché moda non vi separi.