Gli abiti da sposa di Claudia Dionigi: pizzo e tulle per il matrimonio con Lorenzo Ricciardi Claudia Dionigi e Lorenzo Ricciardi si sono detti sì. Per il matrimonio, la sposa ha scelto due abiti.

A cura di Giusy Dente

Claudia Dionigi e Lorenzo Ricciardi

Claudia Dionigi e Lorenzo Ricciardi hanno coronato il loro sogno. Da tempo desideravano sposarsi e diventare marito e moglie: in presenza di amici e parenti, testimoni della loro gioia e del loro amore, si sono detti finalmente sì. Doppio cambio look per la sposa.

Il matrimonio di Claudia Dionigi e Lorenzo Ricciardi

"Ci sposiamo il 30 novembre": con un video ironico, sei mesi fa Claudia Dionigi e Lorenzo Ricciardi avevano annunciato a fan e follower sui social la data delle nozze. Tanta, la gioia, per chi segue la coppia sin dall'inizio: il loro amore, infatti, è nato davanti alle telecamere, all'interno del programma Uomini e Donne.

Claudia Dionigi e Lorenzo Ricciardi

Correva l'anno 2019: la relazione è proseguita a gonfie vele una volta usciti dal dating show e nel 2022 sono anche diventati genitori. Maria Vittoria è la loro prima figlia. Le nozze sono il coronamento di un sogno che hanno sempre coltivato: già due anni fa avevano confidato a Silvia Toffanin, in una puntata di Verissimo, questo desiderio, che è finalmente diventato realtà, nel giorno stabilito.

Il primo abito da sposa di Claudia Dionigi

Gli abiti della sposa

Due abiti per la sposa, che come molte donne fanno oggi, ha scelto qualcosa di tradizionale ed estremamente romantico per la cerimonia in Chiesa, aggiungendo poi anche un outfit più sbarazzino, ma sempre classico ed elegante, per la festa. Claudia Dionigi ha indossato una raffinata creazione completamente lavorata in pizzo, con maniche lunghe, strascico posteriore, scollo a V e spalle nude.

Il secondo abito da sposa di Claudia Dionigi

Gli orecchini pendenti erano il tocco di luce discreto, perfetto per l'occasione. In alcuni scatti condivisi su Instagram, la sposa ha svelato anche il secondo look. Pizzo ancora protagonista sul corpetto semitrasparente e il colletto leggermente rialzato, abbinato a gonna in tulle con fascia lucida in vita. Marito e moglie erano raggianti di gioia, nel loro giorno.