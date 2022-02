Giulia Stabile conquista la sua prima copertina: è icona fashion con camicia over e mini floreale Giulia Stabile ha conquistato la sua prima copertina senza Sangiovanni. Ha posato per la cover di Cosmopolitan con camicia over e minigonna floreale, dando prova di essere una vera e propria icona fashion.

A cura di Valeria Paglionico

La vita di Giulia Stabile è cambiata in modo drastico nell'ultimo anno: ha vinto Amici di Maria De Filippi, avendo la meglio sul fidanzato Sangiovanni durante la sfida finale e da quel momento in poi la sua carriera è stata in continua ascesa. Ha affiancato Belén a Tu Sì Que Vales, è diventata ballerina professionista di Amici e ora ha conquistato anche la sua prima copertina. Certo, già in passato aveva posato per una cover fashion, ma in quell'occasione era diventata protagonista di uno shooting di coppia in compagnia di Sangio. Ora si è lasciata immortalare da sola, rivelando i suoi progetti futuri e dando prova di avere tutte le carte in regola per diventare icona fashion.

Giulia Stabile, la bellezza della semplicità

Giulia Stabile è diventa protagonista della nuova copertina dell'edizione italiana di Cosmopolitan, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Sofia Viscardi e ha accompagnato il tutto a una serie di scatti all'insegna del glamour. A immortalarla è stata Claudia Ferri, che è riuscita a mettere in risalto la semplicità che da sempre la contraddistingue. È stata proprio la ballerina a condividere la notizia sui social, approfittandone per ringraziare tutti coloro che le hanno dato la possibilità di esprimersi a modo suo. Rivolgendosi ai fan ha poi affermato: "Speriamo che possiate apprezzare tutti".

Il look di Giulia Stabile per la copertina

Per un evento tanto importante come la sua prima copertina Giulia ha curato l'outfit nei minimi dettagli. A curare il look è stata la stylist Lisa Mancini, che le ha permesso di rimanere fedele allo stile trendy e causal che da sempre la caratterizza. La ballerina ha puntato tutto su un outfit firmato Etro, abbinando una camicia oversize sui toni del rosa a stampa paisley a una minigonna jacquard aderente e floreale in beige, rosa e verde. Per completare il tutto ha scelto un crop top fucsia sempre di Etro e dei gioielli Morellato. Ha poi tenuto i capelli legati in una coda di cavallo bassa, evitando delle acconciature elaborate che non la rappresentano. Giulia non è forse destinata a diventare un punto di riferimento fashion per tutte le ragazze che vogliono essere trendy ma senza troppi fronzoli?