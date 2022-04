Giulia Salemi struccata e senza filtri, le foto col cagnolino Prince Giulia Salemi sta coccolando il più possibile il suo amato cagnolino, che si è dovuto sottoporre ad alcune cure in seguito a una frattura alla zampetta. Si è mostrata con lui, completamente struccata e senza filtri.

A cura di Giusy Dente

Giulia Salemi ha da poco compiuto 29 anni e ha festeggiato in grande stile con il fidanzato Pierpaolo Pretelli e molti amici. L'influencer, che nel suo passato ha partecipato a diversi programmi televisivi, vive a Milano assieme al compagno. Il loro amore è sbocciato proprio in tv, davanti alle telecamere: dal Grande Fratello Vip in poi non si sono più lasciati. Per loro i fan hanno coniato appositamente il termine: Prelemi! La coppia condivide l'abitazione milanese, un bilocale arredato quasi interamente di bianco, assieme all'amatissimo cagnolino Prince Valiant. Hanno adottato il cucciolo circa un mese fa: è uno spitz di pomerania bianco, un vero e proprio batuffolo tutto da coccolare. In questi giorni però è stato un po' male, ha fatto molto preoccupare la coppia, che si è completamente dedicata a lui.

Giulia Salemi senza filtri e senza make up

Abbiamo visto Giulia Salemi bellissima e radiosa nel giorno del suo compleanno, elegantemente vestita e truccata in modo impeccabile. Solitamente il suo stile è sempre molto accurato e trendy, con una certa predilezione per il nero e per dettagli seducenti: al Grande Fratello Vip ha dato il meglio di sé, tra maxi scollature e accessori griffati.

Proprio dopo i festeggiamenti del compleanno, però, il piccolo Prince ha avuto qualche problema di salute, che ha costretto l'influencer a trascorrere la serata in ospedale. Lo ha raccontato sui social, mostrandosi piuttosto giù di morale, vestita in modo casual e struccata: al momento le sue attenzioni sono tutte per il cagnolino.

Ha spiegato di aver dovuto fare a Prince delle lastre, a causa di una zampetta fratturata: "Ho passato la nottata in bianco perché ero così triste e preoccupata e l'ho voluto tenere tutta la notte in braccio a me". Anche il giorno seguente è stato necessario trattenersi in ospedale, per un controllo e per cambiare le medicazioni. Ora il cagnolino è tornato a casa, dove la cura migliore che sta ricevendo è l'amore dei Prelemi.