Compleanno rosa per Giulia Salemi: la festa al ristorante tra cascate di rose e torta a 5 piani Giulia Salemi ha festeggiato il suo 29° compleanno con il fidanzato Pierpaolo Pretelli e molti amici VIP. Dall’altissima torta alle decorazioni tutte rosa, vediamo come è stata la festa della nota influencer.

A cura di Clara Salzano

Giulia Salemi è nata il 1 aprile 1993 e a mezzanotte di oggi ha festeggiato il suo 29° compleanno con il fidanzato Pierpaolo Pretelli e molti amici Vip. Sono già numerose le immagini condivise dalla famosa influencer e dai partecipanti alla festa che rivelano i dettagli del compleanno. Per l'occasione Giulia Salemi ha riservato un intero locale milanese per sé: dall'altissima torta alle decorazioni tutte rosa, vediamo come ha festeggiato la nota influencer.

Giulia Salemi con vestitino nero e decori rosa al suo compleanno

I dettagli della festa di compleanno di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha scelto di celebrare il suo 29° compleanno a Milano, la città in cui vive e dove ha comprato di recente casa. La nota influencer ha trascorso una serata all'insegna dell'amore e dell'amicizia circondata dalle persone a lei più care, dall'amico Tommaso Zorzi alla fotografa Nima Benati.

Giulia Salemi festeggia con l’amico Tommaso Zorzi

Per l'importante occasione Giulia Salemi ha infatti riservato un intero locale nel centro di Milano che è stato allestito per accogliere la festa con un lungo tavolo centrale e tante decorazioni rosa, dai fiori ai palloncini.

Le decorazioni rosa alla festa di compleanno di Giulia Salemi

Scritte al neon, tanti fiori e palloncini hanno addobbato il locale della festa di compleanno di Giulia Salemi. Il nome della festeggiata e la scritta "Happy birthday" hanno brillato tutta la notte. La nota influencer ha mostrato di aver apprezzato molto il festoso allestimento e di essersi divertita tanto.

Giulia Salemi con i fidanzato Petrilli

Le candeline sulla torta sono state il momento culminante della serata dedicata a Giulia Salemi. La torta di compleanno era un'enorme piramide su più livelli con tante decorazioni scenografiche e fiori nelle diverse sfumature del rosa. La scritta luminosa "Giulia" ha brillato tutto il tempo durante le candeline.

La torta di compleanno di Giulia Salemi

Il vestito di Giulia Salemi per il compleanno

Dalle immagini condivise su social dai numerosi invitati alla festa di compleanno di Giulia Salemi è stato possibile scorgere non solo i tanti volti noti che hanno partecipato ai festeggiamenti e le decorazioni meravigliose che fanno da sfondo alle foto ma anche il look sexy indossato dalla nota influencer.

Giulia Salemi con Valentina Ferraro al suo compleanno

Per la sua festa di compleanno Giulia Salemi ha indossato un mini dress nero di organza con spalline regolabili e uno scollo sensuale disegnato da Nensi Dojaka e che ha un costo di 1.088 euro.