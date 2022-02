Dove vive Giulia Salemi: la casa con arredi dorati e cuscini di design Giulia Salemi ha acquistato casa nuova. Scopriamo dove vive una delle influencer più famose e seguite d’Italia e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Giulia Salemi nella nuova casa col suo cane Prince Valiant

Giulia Salemi è una delle influencer più famose e seguite d'Italia. Dopo la sua partecipazione a diversi programmi tv come Veline, Miss Italia, Grande Fratello Vip e Pechino Express, la sua fama ha superato anche l'ambito social per diventare una star del jet set nazionale come noto personaggio televisivo e conduttrice televisiva. E proprio per lavoro da tempo Giulia Salemi, originaria di Piacenza, ha scelto di trasferirsi a Milano. Scopriamo dove abita e com'è fatta la sua casa.

Giulia Salemi vive a Milano

Dove vive Giulia Salemi

Milano è la città d'adozione di Giulia Salemi che dopo aver vissuto a lungo in affitto, come fanno in tanti nel capoluogo meneghino, è riuscita a coronare di recente il suo sogno di comprare casa e ristrutturarla secondo i propri desideri.

Giulia Salemi sceglie l’arredamento per la sua nuova casa

La celebre influencer ha più volte condiviso con i follower sui social immagini e video della sua nuova casa chiedendo spesso anche consiglio ed è protagonista di un format di FacileRistrutturare che l'ha seguita nei lavori per la nuova casa. È stato possibile così avere diversi dettagli del suo appartamento milanese.

Giulia Salemi si specchia in casa

Giulia Salemi ha scelto di vivere in un grande bilocale nella zona di Moscova a Milano, dove già a vissuto in affitto per diverso tempo. Si tratta di una delle aree più richieste e di tendenza in città con molti locali alla moda e boutique di design.

Giulia Salemi con il fidanzato nella sua nuova casa

Com'è fatta la nuova casa di Giuli Salemi

La nuova casa di Giulia Salemi è un appartamento nel centro di Milano ristrutturato di recente. L'appartamento meneghino della nota influencer è stato condiviso di recente in un video del suo architetto Alberto Vanini, che ne ha svelato i dettagli.

L’ingresso della casa di Giulia Salemi

L'abitazione in zona Moscova di Giulia Salemi è un ampio bilocale con una grande zona living dove è stato abbattuto il muro che divideva la cucina dal salotto. Pavimento di parquet e arredi bianchi con dettagli dorati, come specchi, lampadario e tavolino, caratterizzano il salotto della casa della nota influencer.

I cuscini Seletti nella casa di Giulia Salemi

Tutto bianco in casa di Giulia Salemi. Spiccano i cuscini di design di Seletti + Toilet Paper sul divano e alcuni arredi colorati come la poltroncina verde nell'angolo selfie della casa dove si trova un enorme specchio pensato proprio per facilitare il lavoro della famosa influencer.

L’angolo selfie nella casa di Giulia Salemi

Nella zona living della casa non può mancare la libreria con vasi, piante e alcuni oggetti preferiti.

La libreria del salotto nella casa di Giulia Salemi

La camera da letto della nota showgirl è arredata nei toni del bianco e del rosa con una parete alle spalle del letto che riproduce una fitta foresta di palme e un comodo pouf di velluto accanto a letto ideale per creare un'atmosfera romantica e rilassata.

La camera da letto di Giulia Salemi

Grande attenzione è stata inoltre posta alla cabina armadio di Giulia Salemi che propri di recente ha richiesto l'aiuto di una professional organizer per ordinare lo spazio dopo il trasloco.