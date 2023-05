Giulia Salemi con le scarpe da Cenerentola: quanto costano gli accessori di cristalli A Miami l’imperativo di Giulia Salemi è brillare. Ha puntato su due accessori scintillanti, tempestati di cristalli: un look sfarzoso da vera principessa.

Glitter, lustrini, tessuti metallizzati o specchiati, paillettes, lurex, cristalli: sono gli elementi perfetti per look da festa o per serate speciali, quando non si vuole passare inosservate, ma anzi brillare come stelle al centro dell'attenzione. Giulia Salemi è una fan dell'effetto sparkling, diventato il must della sua vacanza a Miami. L'influencer è volata in Florida assieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli e al figlio di lui, un bambino nato da una precedente relazione. Lo stile "bling bling" la sta accompagnando nelle serate glamour della vacanza da sogno in famiglia.

Giulia Salemi brilla a Miami

Cosa ha messo in valigia Giulia Salemi, per la vacanza a Miami? Ovviamente l'influencer si sta distinguendo con scelte trendy e alla moda, che si tratti di look da giorno casual o outfit per la sera più glamour. L'effetto sparkling è tra i più gettonati nelle sue scelte di stile. È quello su cui ha puntato anche al Coachella, dovecristalli e punti luce hanno fatto da protagonisti, sia in fatto di abbigliamento che per il make-up. A Miami dopo il mini dress interamente tempestato di cristalli Swarovski (quasi 2000), è stata la volta di due accessori coordinati ugualmente preziosi e scintillanti.

in foto: scarpe Le Silla

Quanto costano gli accessori scintillanti

Per rendere un po' più sfarzoso e principesco un look, gli accessori sparkling sono la scelta perfetta. I punti luce comunicano immediatamente voglia di festa, di brillare, di sentirsi protagoniste: delle vere dive insomma. Giulia Salemi di certo non è passata inosservata, nella sua serata a Miami. Come sempre l'influencer ha mostrato a fan e follower il look della serata, soffermandosi proprio sugli accessori. Borsa e scarpe sono firmati Le Silla, brand amatissimo dalle celebrities, noto per le sue creazioni preziose dominate da piume, cristalli, elementi decorativi.

in foto: borsa Le Silla

La modella ha puntato su un paio di décolleté "da Cenerentola": il modello Fedra è una creazione lussuosa, con tomaia in raso di seta argento cosparsa di cristalli, silhouette a punta e tacco a stiletto vertiginoso. Costano 1560 euro. Calzature così non possono che essere abbinate a qualcosa di altrettanto prezioso. Difatti Giulia Salemi ha puntato su una borsa dello stesso brand, una micro bag scintillante tempestata di cristalli all over. Costa 1040 euro.