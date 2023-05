Giulia Salemi brilla vestita d’oro: il mini abito è tempestato di oltre 1000 cristalli Giulia Salemi è volata a Miami col fidanzato e il figlioletto di lui. Ha scelto un look scintillante per una serata glamour.

A cura di Giusy Dente

Dopo la California, la Florida. Giulia Salemi il mese scorso è volata al Coachella, il famoso festival musicale che si svolge ogni anno a Los Angeles e che richiama influencer e celebrities da ogni parte del mondo. Ora è volata nuovamente oltreoceano e come sempre sta testimoniando tutto sui social. Non è a Miami da sola: con lei ci sono anche il fidanzato Pierpaolo Pretelli e Leonardo, il figlio che l'ex velino ha avuto dalla precedente relazione con Ariadna Romero. La vacanza potrebbe essere di piacere o chissà, nascondere anche dei nuovi progetti professionali ancora top secret. Di sicuro per la 30enne sta procedendo tutto a gonfie vele tra serate glamour e tuffi in piscina, con look sexy e bikini trendy.

Giulia Salemi vola a Miami

È tornato il sereno tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I fan della coppia avevano notato un certo distacco tra i due e difatti è stata la stessa showgirl ad ammettere la crisi in corso, durante una puntata del Grande Fratello. Fortunatamente hanno risolto i loro problemi, tornando più uniti e forti di prima, sicuri dell'amore che li lega.

La vacanza a Miami arriva dopo un periodo davvero denso di impegni, per la showgirl, che è stata coinvolta in tanti progetti professionali tra televisione, radio, moda. Questa pausa le sta permettendo di ricaricare anche un po' le energie, godendosi il sole, la piscina, il relax e le coccole delle persone che ama.

in foto: vestito Dan More

Giulia Salemi brilla col look sparkling

Per la serata glamour al ristorante MILA Miami Beach, Giulia Salemi ha messo da parte il tanto amato total black a vantaggio di qualcosa di più accattivante. Ha puntato sull'intramontabile effetto sparkling, che illumina l'outfit e rende ogni look speciale e prezioso. Ha puntato su una creazione firmata Dan More, marchio amatissimo dalle celebrities che dei cristalli ha fatto un suo must.

in foto: borsa Gucci

Si tratta di un mini dress color oro con ampia scollatura, design drappeggiato, tempestato di 1700 cristalli Swarovski; allacciandosi dietro il collo lascia la schiena nuda. Sul sito ufficiale del brand costa 1150 euro. Ha completato il look con un accessorio di lusso. La borsa è firmata Gucci e si tratta della Jackie mini in pelle, con chiusura a fibbia dorata: costa 1980 euro. Quale sarà il prossimo outfit griffato che sceglierà la showgirl per stupire i fan?