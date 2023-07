Georgina Rodriguez come Cenerentola, quanto costano le scarpe trasparenti coi cristalli Proseguono le vacanze in yacht di Georgina Rodriguez. In valigia ha messo un paio di décolleté griffate, scarpe di lusso degne di una principessa.

A cura di Giusy Dente

Georgina Rodriguez in Blumarine, scarpe GCDS

Proseguono le vacanze di famiglia di Georgina Rodriguez, che sta trascorrendo questi giorni in compagnia di Cristiano Ronaldo e dei loro figli. Prima si sono goduti la Sardegna, tra buon cibo mediterraneo e vino, al largo delle acque cristalline della Costa Smeralda. Poi si sono imbarcati all'aeroporto di Olbia, per una destinazione sconosciuta. Le nuove foto della compagna del calciatore la ritraggono nuovamente a bordo di uno yacht: spiccano ai suoi piedi un paio di scarpe che sembrano uscite da una fiaba.

Georgina Rodriguez in Blumarine

Georgina Rodriguez: passione accessori

Ville gigantesche dotate di ogni comfort, automobili dal valore stellare, diamanti e orologi preziosi, abiti griffati, yacht e aerei privati, viaggi in giro per il mondo: quella di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo è certamente una vita dove abbonda lo sfarzo. E lo si vede bene in Soy Georgina, la docuserie Netflix dedicata proprio alla quotidianità fatta di agi e lussi della modella, la cui vita è cambiata per sempre grazie al fatale incontro col campione. Anche sui social la 29enne è molto attiva, nel mostrare le sue giornate tra figli e impegni di lavoro, soprattutto shooting fotografici e viaggi.

Georgina Rodriguez è una fan delle borse Hermès

Negli outfit dell'influencer spiccano sempre accessori di grande valore. Georgina Rodriguez possiede borse e scarpe da capogiro, una collezione comprendente anche pezzi rarissimi, come la rara borsa in pelle di coccodrillo albino da 300 mila euro. A questo modello di Hermes se ne affiancano molti altri presenti nel suo guardaroba prezioso, che include anche orologi che costano una fortuna. E che dire delle scarpe: in qualunque occasione non rinuncia mai alle amate décolleté col tacco alto.

in foto: scarpe GCDS

Quanto costano le scarpe di lusso di Georgina

In valigia, Georgina Rodriguez ha messo un paio di scarpe degne di una principessa. Le ha sfoggiate abbinandole a un look firmato Blumarine. La minigonna gialla plissettata con balza anteriore, volant sui fianchi e due rose tridimensionali applicate costa 850 euro.

in foto: look Blumarine

L'ha indossata con un top aderente a maniche lunghe, dello stesso colore, con arricciature su tutta la superficie che danno un effetto stropicciato. L'outfit è curato dallo stylist Dav Martens. Spiccano le scarpe da Cenerentola della modella. Sono un paio di décolleté di GCDS. Sono realizzate in PVC, con tacco a spillo, cinturino logato e plateau rivestito di strass. Costano sul sito ufficiale della Maison 785 euro.