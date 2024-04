La collaborazione che non ti aspetti: quanto costano gli stivaletti con la tasca per le patatine

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Instagram @crocs

Quella tra Crocs e Pringles è una partnership decisamente inaspettata. Il marchio di snack, infatti, ha deciso di collaborare col noto brand di scarpe, famoso in tutto il mondo per le ciabatte comode e coloratissime riconoscibili per il cinturino al tallone e per il loro materiale. Le calzature, infatti, sono tutte realizzate in Croslite, una resina brevettata che le rende uniche e inconfondibili. Unendo le forze hanno dato vita a una collezione che sarà presto disponibile per l'acquisto. Già è stata parzialmente presentata sui social da Chris Olsen.

Quanto costano gli stivaletti

Le due aziende hanno dato vita a un'intera collezione di calzature (zoccoli e ciabatte) in edizione limitata, tutte personalizzabili grazie ai cinque Jibbitz charms co-brandizzati, con simboli che attingono al mondo del marchio che produce le famose patatine. Le forme variano dall'occhiolino alla forma delle chips fino ai baffi.

"La prima collaborazione di Pringles nel settore calzaturiero offre ciò che entrambi i nostri marchi sanno fare meglio: portare ingegnosità nella moda e nel gusto – ha affermato in una nota Mauricio Jenkins, responsabile marketing statunitense di Pringles – Abbiamo dato vita al sapore di questa vibrante partnership e con una collezione che consente ai fan di esprimere i propri gusti in fatto di snack e moda".

Instagram @crocs

Tre i modelli presto in commercio. C'è l'iconico Sabot di Crocs in quattro vivaci colori, ci sono i sandali a fascia e c'è poi uno stivaletto che ha già catalizzato le attenzioni e incuriosito moltissimo i fan del brand di calzature. Crocs Classic Crush Boot, in color panna con dettagli rossi a contrasto, richiama sul tacco la forma inconfondibile delle Pringles (curve e perfette da impilare). Ciò che più di tutto le rende uniche è la tasca porta patatine. La grandezza delle due tasche permette di contenere perfettamente due tubi piccoli.

L'intera linea sarà acquistabile a partire da martedì 16 aprile con prezzi a partire da 20 dollari (18 euro). Nello specifico, il prezzo dello stivaletto è invece pari a 120 euro.