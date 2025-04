video suggerito

Giulia De Lellis veste oversize: è una business woman con tailleur gessato e borsa griffata Da qualche giorno si parla di una presunta gravidanza di Giulia De Lellis, che aspetterebbe il suo primo figlio da Tony Effe. Al momento non ha rilasciato alcun commento sulla questione ma ha rivelato il nuovo look oversize in stile business woman.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia De Lellis e Tony Effe sono ufficialmente una coppia dalla fine della scorsa estate e spesso finiscono al centro dell'attenzione dei media con i regali di lusso che si scambiano reciprocamente e le vacanze da sogno che si concedono. Qualche settimana fa, ad esempio, sono stati alle Maldive in un resort sul mare ma, una volta tornati a Roma, i giornali di gossip hanno cominciato a parlare di una loro presunta crisi. Al momento, però, le cose sembrano essere radicalmente cambiate: stando alle indiscrezioni, l'influencer sarebbe incinta e dovrebbe annunciare la gravidanza tra un mese, ovvero dopo aver superato il momento più "critico" della dolce attesa. Al momento, però, mantiene totale riserbo sulla questione e continua a documentare i suoi look glamour sui social.

Chi ha firmato il completo gessato di Giulia De Lellis

L'avevamo lasciata a New York in uno degli hotel più rinomati della città con indosso un originale mini dress di paillettes, ora ritroviamo Giulia De Lellis a Roma alle prese con la normale quotidianità da influencer. Complice uno dei tanti impegni lavorativi, ha puntato tutto su un look da business woman che non è passato inosservato ai followers (soprattutto perché in molti hanno addirittura intravisto un pancino). Che sia perché intendeva mascherare le forme di una presunta gravidanza o perché semplicemente voleva seguire il trend del momento, ma la cosa certa è che si è vestita oversize con un completo gessato grigio firmato Helsa, un modello contraddistinto da maxi giacca doppiopetto e gonna midi con spacco laterale.

Giulia De Lellis con la borsa da oltre 30mila euro

Per completare il tutto Giulia De Lellis ha scelto la classica camicia bianca ma portandola sbottonata sul décolleté e con una collana di perle intorno al colletto. Non è mancato il tocco prezioso ma questa volta i gioielli non c'entrano niente: l'influencer ha abbinato il tailleur gessato da donna in carriera a una mini Kelly bag di Hermès, per la precisione un modello in pelle nera con l'iconica fibbia dorata. Qual è il suo prezzo? Reperibile solo sugli e-commerce di moda vintage di lusso, viene venduta a oltre 30.000 euro. Giulia ha così dato l'ennesima prova di essere un'icona fashion iper contemporanea capace di mixare alla perfezione eleganza, glamour e lusso.

