Giorgia Venturini sposa col pancione: doppio look per le nozze, dal pizzo trasparente all’abito cut-out Giorgia Venturini ha sposato Marco De Santis nel weekend, dando vita a una cerimonia da sogno a Roma. Ha scelto due diversi abiti bianchi iper sensuali: tra pizzo trasparente e tagli cut-out ha messo in risalto lo splendido pancione.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata davvero speciale per Giorgia Venturini: la conduttrice di X-Style ha sposato Marco De Santis, imprenditore nel campo della logistica e dei trasporti. I due aspettano il loro primo figlio e, nonostante lo splendido pancione della sposa, non hanno rinunciato alla cerimonia da sogno, anzi la neo-signora De Santis ha esaltato le forme della gravidanza con due abiti bianchi super sensuali. Dopo il sì nella Basilica di San Marco in Campidoglio, a Roma, i festeggiamenti sono continuati a Villa Rosantica. Tra gli ospiti c'erano moltissimi volti noti dello spettacolo, da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Barbara D'Urso, fino ad arrivare a Giacomo Urtis ed Eisabetta Franchi.

Giorgia Venturini osa con le trasparenze per il matrimonio

Essendo la conduttrice di un programma a tema fashion, Giorgia Venturini ha dato il meglio di lei in fatto di stile sfoggiando due diversi abiti bianchi. Il dettaglio che li ha accomunati? Hanno entrambi messo in risalto il meraviglioso pancione.

L’abito da sposa col velo maxi di Giorgia Venturini

Per il rito religioso ha scelto una lunga sirena in pizzo trasparente, tessuto che ha lasciato intravedere chiaramente l'intimo total white. Maniche lunghe, collo alto, bottoncini sulla schiena e una sinuosa gonna he ha fasciato le forme: la presentatrice ha completato il tutto con un velo lunghissimo effetto strascico, lo ha portato agganciato a uno chignon tiratissimo.

Giorgia Venturini con l’abito di pizzo

Giorgia Venturini con le catene sul pancione

Nel momento in cui ha tagliato la torta al fianco di Marco De Santis, Giorgia Venturini si è cambiata e ha dato ancora libero sfogo alla sua sensualità. Piuttosto che mascherare il pancione, lo ha rivelato con un vestito cut-out. Si tratta di un modello accollato seconda pelle, con le maniche lunghe, la gonna alla caviglia e un drappeggio sul décolleté. A fare la differenza è stato l'oblò sul ventre decorato con alcune catene tempestate di cristalli, dettaglio che ha permesso agli invitati di accarezzare il pancione con dolcezza. A questo punto, dunque, non le resta che prepararsi al parto di agosto.