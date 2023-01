Giorgia Palmas in total black con la borsa sparkling: è ricoperta di cristalli e costa 1400 euro Completo total black e accessorio sparkling: è il look glamour di Giorgia Palmas per una serata al cinema.

A cura di Giusy Dente

Giorgia Palmas ha assistito alla preview del film Babylon, con Brad Pitt e Margot Robbie protagonisti, che uscirà nelle sale italiane il 19 gennaio. Per la serata al cinema ha scelto un sofisticato look total black, con un dettaglio prezioso e scintillante.

Chi ha firmato il look di Giorgia Palmas

Per l'anteprima del film Babylon, l'ex "velina mora" ha puntato sull'intramontabile nero, il colore sinonimo di eleganza. Ha scelto un total look firmato Marciano by Guess. Il blazer monopetto ha una fusciacca in vita e un singolo bottone centrale: costa 316 euro. L'ha abbinato a un paio di pantaloni palazzo, completando il look con una pelliccia ecologica, tutto tono su tono. L'unico tocco di colore e di luce è costituito dalla borsa, una creazione preziosa e scintillante.

Giorgia Palmas in Marciano by Guess

Quanto costa la borsa di Giorgia Palmas

Anche Giorgia Palmas si è lasciata conquistare dal dettaglio sparkling. Cristalli, glitter e strass sono il dettaglio perfetto per un look scintillante o per impreziosire un outfit monocolore, proprio come in questo caso. La borsa abbinata ai sandali è un tocco di luce glamour, che rispecchia molto lo stile elegante e sofisticato dell'ex velina. La scelta è caduta su una preziosa mini pouch in raso e pelle di Prada.

in foto: borsa Prada

La borsa presenta un design luminoso e la shape triangolare è un inconfondibile richiamo al logo della Maison, che compare anche frontalmente, dove spicca un triangolo in metallo smaltato che completa l'accessorio. Ad impreziosirlo ulteriormente, c'è una pioggia di cristalli all-over tono su tono. L'accessorio costa 1400 euro.