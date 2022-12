Giorgia Palmas al compleanno di Elena Barolo: la reunion delle veline è in total black Nel giorno del compleanno Elena Barolo ha festeggiato con l’amica Giorgia Palmas: look total black per le due ex Veline, una delle coppie più amate di Striscia.

A cura di Giusy Dente

Sono passati tanti anni da quando ballavano insieme sul bancone di Striscia la Notizia. Elena Barolo e Giorgia Palmas sono state le vincitrici della prima edizione di Veline e sono poi diventate una delle coppie più amate di sempre, all'interno del programma. Non a caso, hanno ricoperto questo ruolo per due stagioni: sono state il volto del Tg satirico dal 2002 al 2004. Nel frattempo hanno sviluppato le loro carriere, si sono realizzate nel privato, hanno fatto esperienze separatamente, ma sono rimaste molto amiche.

Elena Barolo festeggia il compleanno

Il 14 dicembre Elena Barolo ha compiuto 40 anni. Non poteva mancare ai festeggiamenti l'amica Giorgia Palmas. Le due sono legate da un profondo e sincero affetto che risale ai loro esordi nel mondo della tv. Insieme hanno vissuto l'esperienza che ha lanciato le rispettive carriere, quella di Veline di Striscia la Notizia.

Professionalmente parlando le strade delle due si sono separate, una volta terminata l'avventura nel Tg satirico, pur continuando sporadicamente a portare avanti progetti di coppia, per esempio come speaker insieme su Radio Latte Miele. Appena possibile amano ritagliarsi del tempo per loro e l'una è sempre stata presente nei momenti importanti dell'altra. La "velina bionda" ha fatto addirittura da testimone alle nozze di Giorgia Palmas e Filippo Magnini.

I look coordinati delle Veline

Per i 40 anni di Elena Barolo, la festeggiata si è concessa una cenetta assieme al compagno e alla coppia Palmas-Magnini. La "velina bionda" è fidanzata col fashion designer Alessandro Martorana: stanno insieme da circa 10 anni. Le due coppie hanno cenato in un noto ristorante milanese e hanno immortalato il momento della candelina con delle foto.

Look total black per entrambe: hanno puntato sull'eleganza intramontabile della nuance glamour per eccellenza. Per fan e follower è stato bellissimo rivederle insieme, l'una accanto all'altra, affiatate come 20 anni fa e pronte a condividere con gioia un momento di festa: proprio come se il tempo non fosse mai passato.