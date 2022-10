Ginevra Lamborghini torna nella casa del GF Vip: tuta con tagli e cristalli per l’incontro con Antonino Ginevra Lamborghini è tornata nella casa del Grande Fratello Vip dopo essere stata squalificata due settimane fa. Ha rincontrato Antonino Spinalbese (con il quale pare esserci del tenero) e per l’occasione ha indossato una jumpsuit con tagli cut-out e cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera Ginevra Lamborghini è tornata nella casa del Grande Fratello Vip 7. Circa due settimane fa era stata squalificata per una affermazione infelice sul caso Marco Bellavia ma, nonostante ciò, Alfonso Signorini l'ha voluta ancora negli studi Mediaset nelle puntate successive. Complice il rapporto profondo e affiatato che aveva costruito con tutti, ha continuato a inserirsi nelle dinamiche del programma anche "a distanza". Con Antonino Spinalbese, in particolare, pare che ci fosse del tenero ed è per questo che ha voluto rincontrarlo per avere un confronto faccia a faccia. Per l'occasione l'ereditiera ha dato il meglio di lei in fatto di stile, apparendo meravigliosa con una jumpsuit cut-out coi cristalli.

Il look nero di Ginevra Lamborghini

Aveva abbandonato la casa in sneakers e abito di tulle ma da quando partecipa al GF Vip direttamente dallo studio di Cinecittà Ginevra Lamborghini appare molto più sofisticata e scintillante. Se nelle settimane scorse aveva brillato con un lungo abito glitter total pink, per l'esclusivo incontro con Antonino ha preferito l'eleganza senza tempo del nero. La sorella di Elettra ha esaltato la silhouette con una jumpsuit cut-out, un modello con i pantaloni a sigaretta, le maniche lunghe, il collo alto e le spalline imbottite. La sua particolarità? Sui fianchi c'erano dei tagli tempestati di cristalli che lasciavano la pelle nuda.

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Ginevra Lamborghini, il ritorno al GF Vip in tacchi alti

Per completare il tutto la Lamborghini ha scelto degli accessori a contrasto in total silver, dai décolleté col tacco "metallici" agli anelli scintillanti in oro bianco. Ha poi lasciato i capelli sciolti ed extra lisci, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per qualcosa di estremamente naturale ma con un rossetto rosso molto marcato. A renderla ancora più bella e raggiante non può che essere il sorriso che ha stampato sulle labbra ogni volta che parla con Spinalbese. I due diventeranno mai l'ennesima coppia nata sotto i riflettori del GF Vip?