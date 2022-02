Gianni Morandi, a Sanremo la rivincita dell’eterno ragazzo che ama giocare con lo stile Gianni Morandi si classifica terzo a Sanremo 2022: la sua è la rivincita di un grande artista che ha saputo mantenere uno stile fresco a qualsiasi età.

Gianni Morandi si classifica terzo al 72esimo Festival di Sanremo con il brano travolgente Apri tutte le porte, scritto per lui da Jovanotti. Un podio non scontato, che unisce le generazioni: il palco dell'Ariston è una grande vetrina musicale, un punto di incontro tra stili e gusti diversi. In questa 72esima edizione si sono incontrati esordienti e idoli degli adolescenti, come Tananai e Sangiovanni, e grandi leggende della musica italiana come Iva Zanicchi, Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Per la serata finale torna sul palco dell'Ariston Orietta Berti, in veste di super ospite, amatissima ormai da tutte le generazioni. Ma il vincitore morale quest'anno è Gianni Morandi, sorridente ed elegante nelle sue giacche firmate. Il segreto del suo successo? Non aver paura di correre rischi, neanche in fatto di look.

Gianni Morandi, l'eleganza dell'eterno ragazzo

Gianni Morandi è arrivato a Sanremo 2022 con una canzone ritmata firmata da Jovanotti: a 77 anni ha deciso assistito da Giorgio Armani, che lo ha vestito nel corso delle serate. Re Giorgio è sinonimo di eleganza senza trasgressioni, e con lui Gianni Morandi ha trovato il connubio perfetto tra sobrietà e un guizzo di originalità in più: la prima serata ha sfoggiato una giacca con stampa colorata, mentre per la terza serata ha puntato sui rever scintillanti. Piccoli tocchi, pennellate di colore, ma che danno quel pizzico di sale in più che dice: "Non ho paura di mettermi in gioco".

Gianni Morandi in Giorgio Armani

Anche nello stile, Gianni Morandi è apparso molto più rilassato di Massimo Ranieri, che si è esibito con look total black: il rigore degli abiti, unito alla drammaticità della canzone, lo rendono distante dal grande pubblico. Gianni Morandi, invece, vuole divertirsi e divertire: lo dimostra nella serata cover, quando duetta con Jovanotti con una giacca bianco panna, facendo ballare tutto l'Ariston.

Jovanotti e Gianni Morandi in Giorgio Armani

Per la serata finale Gianni Morandi segue il trend dei look scintillanti, sfoggiando un completo blu notte con la giacca di paillettes, che brillava a ogni suo movimento. Il classico smoking è declinato in versioni più ironiche e frizzanti, adatte al mood del brano e allo stile dell'eterno ragazzo della musica italiana.

Gianni Morandi in Giorgio Armani

Si dice spesso che l'età è solo un numero: per restare giovani non serve giocare al giovanilismo, snaturandosi per seguire le mode. La ricetta magica è quella di Gianni Morandi: la voglia di reinventarsi sempre, di amare ciò che si fa e di non aver paura di correre qualche rischio. Anche di stile!