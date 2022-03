George, principe contadino: il figlio di Kate e William ama gli animali e la campagna Mentre visitavano una fattoria del Galles, Kate Middleton e William d’Inghilterra hanno raccontato la passione del principino George: ama la campagna e gli animali.

A cura di Giusy Dente

Nel futuro di George, primogenito di Kate Middleton e William d'Inghilterra, c'è forse il trono: è il quarto in linea di successione. Ma per il momento è un bambino spensierato che ama trascorrere tanto tempo all'aperto, tra gli animali. In questo i duchi di Cambridge sono stati molto attenti: da un lato hanno tenuto lontani i loro tre figli da eccessive esposizioni mediatiche, dando loro un'infanzia quanto più ‘normale possibile', ma dall'altro li hanno gradualmente avvicinati ai doveri che il loro ruolo impone. Kate Middleton pare sia una mamma esigente con George, Louis e Charlotte: quando serve sa essere rigorosa, altrimenti sa essere molto giocherellona con loro e propensa allo scherzo, ma soprattutto all'avventura.

La passione del principino George è la campagna

Kate Middleton e il principe William sono stati nel Galles in occasione di San David, il Patrono del Paese. La prima tappa dei duchi di Cambridge è stata un allevamento di animali nella fattoria di Gary e Jess Yeomans. Kate e William durante la visita hanno raccontato un aneddoto di vita familiare che riguarda il primogenito, il principino George (8 anni). La duchessa ha detto che il piccolo durante le ultime vacanze scolastiche ha dato una mano nella fattoria della regina, dimostrando particolare interesse per capre, agnelli e pecore. Il suo compito era portare loro il cibo. Ed è forse questione di famiglia, visto che Kate Middleton ha aggiunto: "Esaminando i miei antenati c'era qualcuno che faceva l'allevatore di capre dopo la prima guerra mondiale".

La duchessa ama la campagna, le ricorda i luoghi della sua infanzia e per questo ha trasmesso l'amore per la natura anche ai suoi tre figli. George sembra quello che maggiormente sta seguendo le sue orme. In un intervento per il podcast Happy Mum, Happy Baby di Giovanna Fletcher ha dimostrato di avere le idee molto chiare, circa la maternità: "Sono le cose semplici che fanno davvero la differenza. È passare del tempo di qualità con i tuoi figli".