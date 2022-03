Kate Middleton e William coi maglioni coordinati: il significato dei narcisi sul petto Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno celebrato il giorno di San David con una serie di impegni in Galles. Hanno scelto un look coordinato e sul petto hanno indossato spille a forma di narciso per un motivo ben preciso.

A cura di Giusy Dente

in foto: Kate Middleton e il principe William

Innamorati, affiatati e…coordinati! Kate Middleton e il principe William hanno preso parte ad alcuni eventi in Galles abbinando i loro look. La coppia è tornata a pieno ritmo gli impegni ufficiali, che la pandemia aveva ovviamente bloccato. La famiglia reale per settimane non si è vista in pubblico, ma la duchessa di Cambridge (e come lei anche la regina Elisabetta) ha portato avanti il lavoro in modalità smart working, senza mai rinunciare al suo abbigliamento di classe, tra blazer colorati e look bon ton. Anche stavolta non ha rinunciato al capo must del suo guardaroba, il cappotto (che spesso indossa proprio a mo' di vestito), ma il pezzo forte dell’outfit in questo caso erano le spille, identiche per duca e duchessa di Cambridge.

in foto: la duchessa di Cambridge

I duchi di Cambridge omaggiano il Galles

Kate Middleton e il principe William hanno raggiunto il Galles per prendere parte ad alcuni eventi. Hanno visitato un allevamento di capre a Pant Farm (vicino ad Abergavenny), un modo per conoscere e far conoscere l'importanza dell'industria agricola e la rilevanza delle comunità rurali. I due hanno indossato pantaloni scuri e dolcevita verdi coordinati. La duchessa ha completato l'outfit con una sciarpa rossa e la giacca sportiva Seeland Advanced Woodcock Jacket, un modello trapuntato perfetto per le giornate fredde. Ai piedi i comodi stivaletti Blundstone.

in foto: Kate Middleton e il principe William

Nella seconda parte della giornata la duchessa ha sostituito la giacca con un cappotto lungo di lana verde Sportmax, sfoggiato in diverse altre occasioni (la prima volta nel 2015 per le funzioni natalizie a Sandringham); ai piedi hanno invece fatto la loro comparsa gli stivaletti con tacco Aquatalia Ruby Dry. La visita in Galles è caduta in un giorno di particolare rilevanza: quello di San David, il patrono. Per questo i Cambridge hanno indossato le spille a forma di narciso sul petto: mentre la rosa è il simbolo dell'Inghilterra, il fiore giallo è un simbolo nazionale del Galles.