George, Charlotte e Louis: come trascorreranno il Natale i principini inglesi Il Natale è tra le feste più amate dalla Royal Family britannica ma in quanti sanno come lo trascorreranno i principini George, Charlotte e Louis?

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Natale 2023 si avvicina e tutti si stanno preparando per renderlo magico e speciale. La Royal Family inglese non fa eccezione, anzi, ha già annunciato che quest'anno ai tradizionali banchetti organizzati a Sandringham ci saranno per la prima volta anche i figli di Camilla. A essere finiti sotto i riflettori negli ultimi giorni sono stati però i principi del Galles: dopo aver partecipato al concerto di Natale tra cappotti bianchi e dettagli coordinati, hanno rilasciato anche l'attesa cartolina natalizia, un'adorabile foto in bianco e nero dove genitori e figli appaiono impeccabili in camicia. Come trascorreranno le vacanze natalizie i piccoli di casa George, Charlotte e Louis?

Il Natale a Sandringham di George, Charlotte e Louis

Da sempre Kate Middleton e il principe William hanno trattato i loro figli come dei bambini "normali": sebbene siano ben coscienti del fatto che un giorno saranno a capo della monarchia britannica, intendono donargli un'infanzia semplice, così da non caricarli di eccessive responsabilità fin da piccoli. Non sorprende, dunque, che le loro feste di Natale saranno proprio come quelle dei loro coetanei, anche se con qualche evento un tantino più "impegnativo". A partire dalla vigilia George, Charlotte e Louis si trasferiranno con il resto della Royal Family a Sandringham e lì parteciperanno ai tradizionali banchetti, apriranno i regali, completeranno l'albero e parteciperanno alla funzione religiosa la mattina del 25 dicembre.

La cartolina di Natale 2023

Le feste "informali" in casa Middleton

Dopo questi impegni ufficiali e formali, per i principini arriverà il momento di darsi a dei festeggiamenti all'insegna della semplicità con la famiglia Middleton. La reunion avverrà nel Berkeshire o ad Anmer Hall e quest'anno sarà davvero speciale perché, oltre ai 3 figli di Pippa e James Matthews, per la prima volta ci sarà anche Inigo, il primogenito di James Middleton e sua moglie Alizée Thevenet. Il principe William ama moltissimo il Natale in questa versione "informale" lontana da etichette e fasti, gli ricorda i giorni felici con mamma Diana ed è proprio per questo che non intende far perdere un simile "senso di normalità" ai figli George, Charlotte e Louis.

Leggi anche Perché il principino Louis non era coi fratelli Charlotte e George al concerto dell'incoronazione

George, Charlotte e Louis