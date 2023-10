Inigo, il significato del nome scelto da James Middleton per il primo figlio James Middleton e Alizée Thevenet sono diventati genitori da diverse settimane ma solo di recente hanno mostrato il bebè sui social: si tratta di un maschietto e si chiama Inigo.

A cura di Valeria Paglionico

James Middleton e sua moglie Alizée Thevenet sono diventati genitori da qualche settimana ma solo di recente hanno rivelato la notizia ai media internazionali, ricevendo auguri e congratulazioni dai fan di tutto il mondo. Lo scorso weekend i due si erano mostrati per la prima volta in pubblico col passeggino in versione mamma e papà ma avevano preferito evitare di dare ulteriori informazioni sul bebè (già molto in vista dato che è nipote di Kate Middleton e cugino dei principini George, Charlotte e Louis). Ora è stato il neo-papà a eliminare "l'alone di mistero" sulla questione con un post social dedicato al bambino, il cui nome è Inigo: ecco cosa significa e il motivo di questa scelta.

La dolce dedica di James Middleton al figlio

"È nella nostra vita solo da poche settimane ma è stato il momento più speciale della mia vita conoscere il nostro bellissimo bambino. Non importa quanto pensassi di essere preparato… non ero preparato all'emozione travolgente di incontrare Inigo per la prima volta e all'amore per la mia cara Alizée quando siamo diventati tre", sono state queste le dolci parole usate da James Middleton sui social per celebrare questa nuova ed emozionantissima avventura della sua vita. I fan, però, si sono soffermati soprattutto sulle rivelazioni che il fratello di Kate ha fatto sul bebè: è un maschietto, si chiama Inigo ed è nato a Basingstoke Hospital, nel North Hampshire.

Il piccolo Inigo

Cosa significa il nome Inigo

Inigo è un nome di origini spagnole e basche, per scriverlo correttamente bisogna infatti usare gli accenti in questo modo "Íñigo", e letteralmente significa "ardente". In molti, però, traducono il nome con "il mio piccolo amore" e non si esclude che James e Alizée abbiano scelto questo appellativo proprio per questo tenero significato. La cosa certa è che si tratta di una forma medievale di Eneko, nome basco derivato forse da Ennecus, nonché del nome di battesimo di sant'Ignazio di Loyola (quindi spesso viene utilizzata come una variante di Ignazio). Quando festeggia l'onomastico? Ci sono due diverse possibilità: l'1 giugno in memoria di sant'Enecone di Oña oppure il 31 luglio per sant'Ignazio di Loyola.