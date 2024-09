video suggerito

Geolier trionfa ai Tim Music Awards 2024: combatte il freddo col bomber smanicato da quasi 2mila euro Geolier ha letteralmente trionfato ai Tim Music Awards 2024, dove ha ricevuto ben 6 ambiti premi. Per esibirsi sul palco dell’Arena di Verona non ha rinunciato alle griffe e ha combattuto il freddo con un bomber smanicato di lusso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2024 sta per concludersi e, come da tradizione, in tv è arrivata una nuova edizione dei Tim Music Awards, l'evento musicale che ogni anno premia gli artisti che hanno dominato le classifiche con i loro tormentoni. Lo show presentato da Vanessa Incontrada e Carlo Conti è andato in scena nella splendida cornice dell'Arena di Verona ma è stato anche trasmesso in diretta su Rai 1. Elodie in versione sirena, Angelina Mango con i boxer in vista, Mahmood con i pantaloni oversize: a trionfare è stato in assoluto Geolier e non solo perché con i 6 riconoscimenti ricevuti si è aggiudicato il titolo di più premiato della serata, ha anche sfoggiato un look iper griffato perfetto per combattere il freddo degli ultimi giorni.

Geolier con i tatuaggi in vista ai Tim Music Awards

Con l'estate che volge al termine, le temperature hanno cominciato ad abbassarsi e Geolier sembra averlo capito bene. Salito sul palco dell'Arena di Verona per cantare le sue hit, prima tra tutte I p' me, Tu p' te, e per ritirare i 6 premi che gli sono stati assegnati, ha pensato bene di puntare tutto su un look anti-freddo che si rivelerà perfetto per l'autunno alle porte. Ha sfoggiato un completo total black firmato Rick Owens, il cui capo chiave era il piumino smanicato e col cappuccio decorato con una zip sul petto. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 1.450 euro. La cosa particolare è che il cantante lo ha indossato senza nulla sotto, lasciando in vista i numerosi tatuaggi sulle braccia.

Piumino Rick Owens

Chi ha firmato il look di Geolier all'Arena di Verona

Nel look dark di Geolier non sono mancati degli ulteriori dettagli di lusso, tutti firmati sempre Rick Owens. Ha abbinato il bomber a un paio di pantaloni di pelle, per la precisione un modello cargo aderente e con il laccio bianco in vita (prezzo 812 euro).

Geolier in Rick Owens

Per quanto riguarda le scarpe, ha scelto le iconiche sneakers High Sneaks a stivaletto nere con punta e lacci panna. Il loro prezzo? 865 euro. Occhiali fumé con la montatura nude, capelli perfettamente in piega con la fila laterale e baffo curatissimo: Geolier ha dato l'ennesima prova di amare i trend del momento e le griffe.