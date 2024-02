Tutti i tatuaggi di Geolier e il loro significato Geolier è tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2024, al quale partecipa col brano I p’ me, tu p’ te. Da sempre ha la passione per i tatuaggi: ecco tutti i disegni che si è lasciato imprimere sul corpo e il loro significato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Geolier, il rapper napoletano di 23 anni che da diverso tempo a questa parte sta dominando la scena musicale contemporanea, è arrivato al Festival di Sanremo 2024, al quale partecipa tra i Big col brano I p’ me, tu p’ te. Fin dagli esordi ha sempre avuto la passione per i tatuaggi e a dimostrarlo sono i numerosi disegni indelebili che si è lasciato imprimere sul corpo. Ha un tattoo dedicato ai genitori sul petto, delle donne in stile chicano sulle braccia, delle braccia incatenate sulla schiena: sebbene non si sappia quanti ne abbia in totale, sembra non poter proprio resistere al "richiamo" degli aghi del tatuatore.

I tatuaggi sulle braccia

Geolier sembra essere molto legato all'estetica femminile e a dimostrarlo sono i suoi tatuaggi sulle braccia: sia sulla destra che sulla sinistra si è lasciato imprimere dei visi di donna in stile chicano. Quella sulla destra, in particolare, ha il dito sulla bocca come a richiedere silenzio, mentre sulla sinistra sembra esserci una "donna clown", un simbolo religioso legato alla famiglia ma anche un riferimento al fatto che si intendere nascondere i propri sentimenti.

Le donne chicane tatuate sulle braccia

Il tatuaggio sulla schiena di Geolier

Tra i tatuaggi più appariscenti di Geolier ci sono quelli sulla schiena. Sulle spalle ha tatuati due visi femminili che sembrano uscire da una rete e in mezzo a loro c'è una tigre che ruggisce, mentre sulla parte destra del costato si è lasciato imprimere in stile Old School la scritta "Vita bona". Poco sopra il fondoschiena, invece, ha un grosso e intricato tattoo che raffigura delle mani incatenate. Al momento il rapper non ne ha mai spiegato il significato ma, a giudicare dalla cura dei dettagli, probabilmente nasconde dei simboli molto particolari.

Il significato dei tatuaggi di Geolier sulle gambe

Il rapper napoletano ha anche i polpacci completamente tatuati e spesso li lascia in vista con pantaloncini corti e bermuda. Sulla gamba destra, in particolare, si è lasciato imprimere sulla pelle il disegno di un bambino di colore con la mano aggrappata a una gabbia.

I tatuaggi di Geolier sulle gambe

Probabilmente si tratta di un simbolo di ribellione a ogni forma di razzismo ma Geolier non ne ha mai spiegato apertamente il significato. Sempre sulla destra, inoltre, compare un altro volto femminile, mentre sul polpaccio sinistro si è lasciato realizzare un mix di scritte Old School e il viso di una figura religiosa molto simile a Gesù.

Il tatuaggio religioso sul polpaccio

I tatuaggi sul petto di Geolier

Geolier ha anche il petto tatuato e non esita a mettere in mostra i disegni indelebili con delle foto senza maglietta. Sulla parte sinistra del busto ha impresso il nome d'arte con cui è diventato famoso, mentre sulla parte destra ha il ritratto di un uomo e di una donna. Di chi si tratta? Dei suoi genitori, a cui ha voluto rendere omaggio proprio con un tattoo. Al padre, Vincenzo Palumbo, ha anche dedicato il brano Ricchezza, nel quale ha spiegato che la sua vera ricchezza è la famiglia.

Il tatuaggio dedicato ai genitori