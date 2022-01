Gabrielle Caunesil indossa il bikini a 2 mesi dal parto: “La mia autostima non dipende dalla taglia” Gabrielle Caunesil è diventata mamma lo scorso novembre, ha messo al mondo Roméo, il primo figlio nato dal matrimonio con Riccardo Pozzoli. A due mesi dal parto è tornata a indossare il bikini e ne ha approfittato per lanciare un importante messaggio di body positivity.

A cura di Valeria Paglionico

Gabrielle Caunesil sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita dal punto di vista sentimentale: dopo aver sposato per ben due volte Riccardo Pozzoli (l'ex di Chiara Ferragni), lo scorso novembre è diventata mamma per la prima volta. Ha messo al mondo il piccolo Roméo e non potrebbe essere più felice, anche perché la maternità è arrivata dopo che i medici l'avevano scoraggiata dicendo che sarebbe stato problematico avere un figlio a causa dell'endometriosi. Sui social non ha potuto fare a meno di documentare la gravidanza tra foto col pancione e adorabili look premaman e oggi ha pensato bene di parlare anche del post-parto, lasciandosi immortalare in bikini.

Gabrielle Caunesil, la prima foto in bikini dopo la gravidanza

Gabrielle Caunesil e Riccardo Pozzoli hanno celebrato i loro primi due mesi da genitori con una vacanza rilassante: sono nel lussuoso Lefay Resort & SPA Dolomiti a Pinzolo, in provincia di Trento, e non esitano a condividere sui social i momenti più belli del primo viaggio di famiglia. Durante un pomeriggio alla Spa l'influencer si è lasciata immortalare in bikini dal marito, mettendo in mostra la silhouette post-parto con un due pezzi total black sgambato e scollato. Il suo fisico continua a essere sensuale e iper femminile come in passato ma la dolce attesa e l'allattamento hanno ammorbidito le forme. Nonostante ciò, Gabrielle si piace moltissimo così com'è e ne ha approfittato per lanciare un importante messaggio di body positivity.

Il messaggio body positive di Gabrielle Caunesil

Dopo Paola Turani, l'influencer bergamasca che ha mostrato com'è cambiato il suo corpo con gravidanza e parto, anche Gabrielle Caunesil ha affrontato l'argomento sui social. Nella didascalia che ha accompagnato la foto in bikini ha scritto: "Prima volta in costume da bagno. E scopro che la mia autostima non dipende dalla taglia che indosso. Mi amavo ieri, mi amo oggi, mi amerò ancora di più domani. Dimensioni ed età non contano nulla". Insomma, la moglie di Pozzoli ha celebrato la bellezza e la femminilità delle neomamme: essere ossessionate dalla remise en forme post parto è assolutamente inutile, una donna continua a essere meravigliosa al di là della taglia, delle dimensioni e delle piccole imperfezioni.