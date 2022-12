Francesca Ferragni in bikini sulla neve: sfida il freddo col due pezzi sgambato Francesca Ferragni non ha paura del freddo e lo ha dimostrato con le sue recenti foto social. Ha visitato le terme di Bormio e si è lasciata immortalare in bikini sullo sfondo di un suggestivo paesaggio innevato.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Ferragni si sta godendo al 100% il suo primo Natale da mamma e non solo perché passa intere giornate al fiacco del piccolo Edoardo, il figlio nato dall'amore con Riccardo Nicoletti. Nonostante la vita da genitore la tenga super impegnata, riesce anche a "staccare la spina" concedendosi dei weekend all'insegna del relax. Di recente, ad esempio, è stata alle terme di Bormio e ne ha approfittato per mettersi in costume nel bel mezzo della neve. In quanti sarebbero disposti a sfidare il freddo in bikini? L'unica cosa certo è che gli scatti realizzati dalla sorella di Chiara sono decisamente suggestivi.

I bikini "invernali" di Francesca Ferragni

Nonostante manchino pochi giorni all'inverno, Francesca Ferragni pare non avere alcuna intenzione di riporre nell'armadio i bikini. Per un weekend di relax alle terme di Bormio le ha rispolverati, indossandone diversi modelli sullo sfondo di un suggestivo panorama innevato. La sorella di Chiara ama i due pezzi monocromatici, ne ha sfoggiato uno lilla e uno rosso fuoco, entrambi con il reggiseno a triangolo e i tanga super sgambati. Capelli legati in uno chignon improvvisato, niente trucco e silhouette impeccabile: la neo-mamma di casa Ferragni non potrebbe essere più bella e raggiante.

Francesca Ferragni in bikini alle terme di Bormio

Francesca Ferragni mostra gli addominali a 6 mesi dal parto

Il 21 dicembre il piccolo Edo festeggerà il suo sesto mese di vita e di certo i genitori rispetteranno la tradizione dei mini party in famiglia, anche se la ricorrenza precederà di appena qualche giorno il Natale. Francesca Ferragni, che da sempre è appassionata di sport, è tornata a praticare attività fisica poche settimane dopo il parto e ad oggi i risultati si vedono, visto che vanta una silhouette snella, tonica e con degli addominali super scolpiti. Non sorprende, dunque, che non ci pensi su due volte a sfoggiare due pezzi sgambati e micro anche in pieno inverno. In quanti direbbero che fino a qualche mese fa aveva un enorme pancione?