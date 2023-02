Francesca Ferragni e Marina Di Guardo verso l’Ariston per sostenere Chiara: l’arrivo a Sanremo è casual Questa sera, in occasione della finale Chiara Ferragni sarà ancora una volta co-conduttrice del Festival di Sanremo e a sostenerla dalla platea dell’Ariston ci saranno la sorella Francesca e la mamma Marina Di Guardo. Cosa hanno indossato per il viaggio che le ha portate in Liguria?

A cura di Valeria Paglionico

Questa sera andrà in onda la serata finale della 73esima edizione del Festival di Sanremo e i preparativi fremono. I Big in gara si contenderanno il podio a colpi di acuti e virtuosismi canori, mentre al fianco di Amadeus ci sarà ancora una volta Chiara Ferragni, la co-conduttrice che lo ha già accompagnato durante la puntata inaugurale. Durante la sua prima volta all'Ariston ha sorpreso con dei look manifesto super glamour, ha aperto un profilo social al "compagno di viaggio" e ha raccontato con estrema spontaneità la sua storia, incitando le donne a sentirsi libere di essere ciò che più desiderano. Ora per lei si avvicina un altro grande momento, quello della finale, e a sostenerla in platea non sono volute mancare la mamma Marina Di Guardo e Francesca Ferragni.

Le donne di casa Ferragni in partenza per Sanremo

Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della serata finale del Festival di Sanremo e la sua emozione è alle stelle. Se per il debutto le donne della sua famiglia avevano deciso di seguire la puntata da casa (ma senza rinunciare al glamour), questa volta hanno pensato bene di godersi lo spettacolo direttamente dalla platea dell'Ariston. Dopo aver fatto visita all'estetista e al parrucchiere di fiducia, Francesca Ferragni e Marina Del Guardo sono partite in auto alla volta della Liguria e ora sono pronte per sostenere la loro amata Chiara. Come hanno affrontato il viaggio? Con dei look casual e comodi: cappotto grigio e maglioncino a collo alto coordinato per Marina, blazer verde acceso e collanina decorata con multi ciondoli per Francesca.

Francesca Ferragni con la giacca verde smeraldo

Cosa indosseranno a Sanremo Francesca Ferragni e Marina Di Guardo

Cosa indosseranno questa sera per "sfidare" Chiara a colpi di stile? Marina e Francesca lasceranno spazio all'eleganza senza tempo di Atelier Emé, brand che ha realizzato due abiti appositamente per loro, anche se al momento non ha dato nessuna anticipazione sui modelli scelti. Potrebbero essere delle sinuose sirene o dei coordinati con crop top e gonna lunga, magari con qualche tocco shining, la cosa certa è che di sicuro le donne di casa Ferragni avranno curato i look nei minimi dettagli, consapevoli di avere tutti i riflettori addosso. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il loro arrivo all'Ariston, certi del fatto che applaudiranno e sosterranno Chiara con estremo orgoglio.