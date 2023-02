Vittoria coperta di cristalli, Valentina con gli Ugg: reunion “sanremese” per sostenere Chiara Ferragni Chiara Ferragni ha debuttato ieri sera al Festival di Sanremo 2023 ma a sostenerla in platea non c’era nessuno della famiglia. La mamma Marina Di Guardo e le sorelle Francesca e Valentina sono rimaste a Milano con Vittoria e Leone, ma non per questo hanno rinunciato allo stile.

Chiara Ferragni ha fatto il suo gran debutto in tv dopo aver costruito un vero e proprio impero grazie ai social. Ieri sera ha ricoperto i panni di co-conduttrice durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023, dando prova di essere impeccabile anche in questa veste inedita. Sul palco dell'Ariston non ha portato solo un toccante monologo dedicato alla sua vita e alla sua carriera, è riuscita anche a "parlare" con dei look manifesto, dall'abito decorato coi commenti degli haters alla gonna gabbia contro gli stereotipi. Tra le prime file della platea c'era Maria Grazia Chiuri, la stilista che ha firmato e personalizzato tutti i vestiti della serata, mentre erano assenti i familiari. Se da un lato Fedez ha seguito la diretta dalla camera d'albergo a Sanremo, mamma e sorelle sono rimaste a Milano con Leone e Vittoria ma hanno documentato lo stesso tutto sui social.

I look delle donne di casa Ferragni per la prima di Sanremo

Francesca Ferragni e la mamma Marina Di Guardo saranno nella platea dell'Ariston il prossimo sabato, seguiranno Chiara direttamente dalle prime file, così da poter festeggiare in sua compagnia al termine del gran finale. La prima serata del Festival, però, l'hanno guardata con Valentina, Leone e Vittoria a Milano, per la precisione nell'enorme salotto dei Ferragnez. Essendo una serata importante, nessuna di loro ha rinunciato allo stile: camicia bianca con le ruches e jeans per mamma Marina, mindress floreale di Saint Laurent per Valentina Ferragni, pantaloni neri e crop top sportivo per Francesca. La più piccola di casa Ferragni, Valentina, aveva dato il via alla serata in tacchi a spillo ma poco dopo si è cambiata e ha puntato sulla comodità con un paio di stivali Ugg.

Valentina Ferragni in Saint Laurent

Vittoria come mamma Chiara Ferragni

La più elegante della serata? Baby Vittoria, che ha celebrato il successo della mamma indossando la sua stessa tutina gold ricoperta di cristalli, abbinata a un paio di adorabili ballerine "metalliche". La bimba era già stata fotografata in questa versione, proprio Chiara aveva infatti spiegato il simbolo nascosto nel suo look con delle splendide foto mamma-figlia in coordinato. Sono state però le zie e la nonna che hanno immortalato Baby V. durante la prima serata di Sanremo, mostrando la jumpsuit scintillante. Valentina ha poi spiegato: "Vitto era felicissima di condividere con la sua mamma lo stesso abito. Mami sei la numero uno", il tutto accompagnato da un dolcissimo selfie con la piccola.