Francesca Ferragni celebra il primo compleanno di Edoardo: festa in famiglia tra i palloncini argento Il piccolo Edoardo ha compiuto un anno e la famiglia al completo (o quasi) si è riunita per una festicciola all’aperto.

A cura di Beatrice Manca

Per Francesca Ferragni è un periodo frenetico: la sorella di Chiara Ferragni sta organizzando le nozze con il compagno Riccardo Nicoletti e mettendo a punto gli ultimi preparativi nel suggestivo Castello di Rivalta. Tra un impegno e l'altro, però, si è ritagliata una giornata di pausa per festeggiare un impegno speciale: il primo compleanno del figlio Edoardo. I genitori hanno organizzato un party in famiglia con i cugini, la nonna Marina Di Guardo e la zia Chiara Ferragni, tra giochi e dolci.

Il figlio di Francesca Ferragni compie un anno

Il piccolo Edoardo ha compiuto un anno e la mamma ha celebrato la ricorrenza con un video in cui ripercorre i momenti più dolci di questo periodo speciale, dalla nascita fino ad oggi. Dopo una piccola riunione di famiglia, i genitori hanno voluto ricordare questa occasione speciale con una festicciola all'aperto, dove erano presenti anche i cuginetti Leone e Vittoria, che si sono divertiti al truccabimbi. Nell'allestimento spiccavano grandi palloncini argentati con il suo nome, piatti e bicchieri dorati e una grande torta con i frutti rossi e la primissima candelina.

La festa di compleanno di Edoardo

I look della festa di Edoardo

Per l'occasione, Francesca Ferragni ha indossato un abito rosso con le spalline sottili e una fantasia floreale, mentre il piccolo Edoardo era adorabile con gli shorts a quadretti Vichy blu e una t-shirt chiara. La zia Chiara Ferragni invece ha optato per un paio di shorts di jeans abbinati a una camicia azzurra trasparente con i volant. Nel carosello pubblicato da Francesca Ferragni su Instagram vediamo anche un possibile regalo: un piccolo monopattino per bambini su cui Edoardo scorrazza felice. Una giornata all'insegna della spensieratezza e del buonumore: ora non resta che attendere il matrimonio per vedere il piccolo Edoardo in versione paggetto!

