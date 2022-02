Fosca Innocenti, il vicequestore dal fiuto infallibile che non rinuncia mai al blazer Vanessa Incontrada torna in tv e veste i panni di Fosca Innocenti, il vicequestore di Arezzo dotato di un incredibile olfatto: ogni odore diventa un indizio prezioso per le indagini. La sua passione sono i blazer, capo must del guardaroba.

A cura di Giusy Dente

Vanessa Incontrada torna in tv. A fine 2021 la celebrazione dei 25 anni di Zelig le ha dato grandi soddisfazioni. Per i fan di vecchia data del programma è stato emozionante riaverla al timone dello show assieme al suo storico partner Claudio Bisio: come fare un tuffo indietro nel tempo! I due sono stati tra i conduttori più amati, dal 2004 al 2010, edizioni di grande successo. A distanza di alcuni mesi, il nuovo progetto lavorativo che la vede protagonista riguarda invece una fiction. Questa sera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Fosca Innocenti, girata tra Arezzo e Roma.

Vanessa Incontrada è Fosca Innocenti

Dopo aver raccontato sul piccolo schermo la storia di una madre che perde il proprio figlio, Vanessa Incontrada torna in tv con un personaggio nuovo e molto diverso. In Fosca Innocenti è nuovamente protagonista, ma veste i panni del vicequestore di Arezzo. È una donna che ama stare all'aria aperta, che vive in un casolare di campagna, che trascorre il tempo libero dedicandosi alle passeggiate a cavallo. La sua caratteristica, che la rende una risorsa particolarmente preziosa sul lavoro, è l'incredibile olfatto.

La capacità di riconoscere odori e profumi si rivela risolutiva in alcuni casi complessi, che necessitano di un'intuizione in più ed è un dono sviluppato grazie all'aiuto paterno. Al centro degli episodi non solo la vita professionale del vicequestore, ma anche quella privata, che ruota attorno a una figura maschile a cui è legata da una solida amicizia di vecchia data, risalente ai tempi della scuola. Nel corso delle puntate vedremo sia le evoluzioni del legame con Cosimo (interpretato da Francesco Arca) che il modo di muoversi sul lavoro per risolvere i vari casi. Ogni indagine diventa lo spunto per una riflessione, per sentirsi coinvolti nella storia.

Vanessa Incontrada e Francesco Arca

Fosca Innocenti, una donna tra le donne

Le donne sono grandi protagoniste della fiction, perché Fosca Innocenti in Questura è a capo di una squadra investigativa quasi tutta al femminile da cui riceve costante supporto e verso cui si mette sempre a completa disposizione. Ciò che ha permesso a questo personaggio di entrare subito nei cuori dei telespettatori è la sua umiltà: Fosca Innocenti è una donna semplice, pulita, che ama la vita e la propria terra, legatissima alle proprie origini. Non rincorre l'amore a tutti i costi, perché è indipendente e ama la libertà, quindi accanto a sé non vuole un uomo che la opprima o che la freni.

Il guardaroba di Fosca Innocenti

La semplicità di Fosca si traduce anche nel suo abbigliamento. Il capo a cui non rinuncia mai è il blazer, perfetto per ogni occasione, da quella più formale a quella meno rigorosa. A seconda dei colori e dei modelli, riesce a declinare il capo spalla per il lavoro o per la vita fuori dalla Questura, risultando sempre femminile e casual. Blazer chiaro abbinato a jeans scuri, blazer sportivo con semplice T-shirt bianca sotto oppure più elegante messo sopra a una camicia: gli abbinamenti che propone sono diversi e tutti perfettamente in linea con la sua personalità. Per farsi notare, non ha bisogno di eccessi. Quella di Fosca Innocenti (e con lei di Vanessa Incontrada) è una bellezza sana, disinvolta e naturale, che brilla di luce propria.