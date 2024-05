video suggerito

Flowar Keyboard, la nuova mania di TikTok è trasformare i nomi in fiori Ricordate l’alfabeto farfallino degli anni ’90? Su TikTok è nata la sua versione 2.0: si chiama Flower Keyboard e permette di trasformare ogni nome e ogni parola in un fiore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Credevate di averle viste davvero tutte sui social? Vi sbagliavate, su TikTok sembrano nascere manie e tendenze originali praticamente ogni giorno. Questa volta però i meme divertenti, i consigli fashion e i tutorial di make-up non c’entrano nulla, l’ultimo trend da seguire si chiama Flower Keyboard ed è davvero super originale. Se ricordate il cosiddetto “alfabeto farfallino” che ha spopolato tra i bambini e tra gli adolescenti degli anni ’90, non rimarrete sorpresi nello scoprire che ne è stata creata una sua versione 2.0 con una tastiera che riproduce tutti i nomi in formato bouquet: ecco come funziona e per quale motivo è diventata virale.

Cos'è la Flower Keyboard

Avete notato che da qualche tempo a questa parte TikTok è stato letteralmente invaso dai fiori? Probabilmente si tratta di un effetto della Flower Keyboard diventata virale. Si tratta di un particolare filtro che permette di utilizzare una tastiera touch pensata ad hoc per associare un fiore a ogni diversa lettera, il risultato? Qualsiasi nome e qualsiasi parola può essere trasformata in un coloratissimo bouquet. Al momento sono oltre 3 milioni e mezzo gli utenti che lo hanno utilizzato e tutti ne sono rimasti estasiati, tanto da aver condiviso in foto e video le loro creazioni.

Come usare il filtro florale di TikTok

Come bisogna fare per usare la tastiera “fiorata”? Non serve nessun trucco speciale o smartphone di ultima generazione, basta aprire l’app di TikTok e cliccare nella sezione per realizzare un nuovo video. Qui è necessario andare alla ricerca del filtro Flower Language che farà apparire una tastiera con un diverso fiore associato a ogni lettera. A questo punto si potrà cominciare a far volare la propria fantasia, sbizzarrendosi con le creazioni più svariate. Il bouquet ottenuto con ogni nome non solo potrà essere arricchito con un nastro ma potrà essere anche usato come sfondo unico per il cellulare. In quanti ne approfitteranno per fare una dedica romantica alla propria persona speciale?