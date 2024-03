Giulia Salemi si trucca con i broccoli: il nuovo metodo per disegnare lentiggini sul volto L’influencer ha provato il trend che sta spopolando su TikTok che permette di realizzare le lentiggini con broccoli e fondotinta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Giulia Salemi prova l'ultimo trend di TikTok. Sul social network cinese stanno spopolando video di ragazze che mostrano dei fiori di broccolo e non per promuovere le qualità di queste crucifere che vantano proprietà gastroprotettive, antiossidanti e antitumorali. Il motivo per cui le influencer della piattaforma stanno acquistando il vegetale è un altro, sembra che sia perfetto per disegnarsi le lentiggini sul viso (first world problems, dicono gli anglosassoni). Tipiche di chi ha i capelli rossi e la carnagione chiara, queste piccole macchie cutanee negli ultimi anni sono diventate un vezzo apprezzato e desiderato da molte ragazze che sono arrivate persino a dipingersele sul volto.

Come? Ci sono vari modi, il più diffuso è quello di farlo con una matita per sopracciglia, ma la tendenza si è espansa talmente tanto che sono state realizzate dei cosmetici appositi. Per chi non ha intenzione di rifarlo tutti i giorni, invece, c'è anche l'henné, una tintura semi permanente. Ma c'è un'altra tecnica, che ha sedotto anche Giulia Salemi.

Utilizzare i broccoli per disegnarsi le lentiggini

È la tendenza del momento, si chiama Broccoli Freckles ed è stata introdotta dalla creator texana Abi. Con questa tecnica si utilizza la corolla del vegetale per realizzare le piccole macchie prima sporcandolo di fondotinta o correttore e poi picchiettandolo sulla pelle. Il tutto va poi fissato con la cipria trasparente. Una variante che consente di far durare di più le lentiggini sul volto consiste nell'intingere il broccolo nell'abbronzante.