Perché TikTok ha cambiato il concetto di bellezza e come i trend beauty sono influenzati dai social I contenuti più gettonati su TikTok sono a tema beauty. È qui che nascono le tendenze e che si è fatto avanti un concetto di bellezza più democratico.

A cura di Giusy Dente

Dalla skincare alla routine per la cura dei capelli fino al make-up: è il mondo beauty quello più popolare su TikTok e il trend non conosce crisi, è in continua crescita, al punto da condizionare il concetto stesso di bellezza. La categoria conta un enorme numero di interazioni e contenuti: 5 milioni di video con l'hashtag #beautytok, a seguire #hairtok con 2 milioni e #skintok con 472mila. Una category così vasta e di così largo interesse per il pubblico, non poteva passare inosservata anche al settore pubblicitario, che si è presto accorto delle potenzialità del mezzo, oggi utilizzato in modo sempre più professionale dai creator, quando si tratta di consigliare prodotti. Gli utenti, sanno di poter scoprire su TikTok nuovi prodotti, sanno di poter trovare una valida guida che li accompagni dalla scelta all'acquisto. È qui che nascono le tendenze e che, al tempo stesso, si propone un concetto rinnovato di bellezza, per certi versi più democratico, oltre stereotipi e confini.

Come nascono le tendenze su Tiktok

Secondo l'indagine TikTok Marketing Science IT Beauty Survey 2023 condotta da AYTM, il 28% degli utenti italiani si affida a TikTok per conoscere i nuovi trend. Sa che qui troverà spunti sempre nuovi e originali, idee alla moda portate anche su red carpet e passerelle. Basti pensare agli ultimi diventati virali: il #lattemakeup (29mila post dedicati al trend delle sfumature cappuccino), il #pumpkinspicemakeup (1300 post per il trend ispirato ai caldi colori autunnali). Di video in video, di creator in creator, ecco che il trend diventa copiatissimo e virale: la bolla può esplodere dopo poco o durare settimane.

Il rapporto tra TikTok e bellezza

Secondo l'indagine TikTok Marketing Science IT Beauty Survey 2023 condotta da AYTM, il 38% degli utenti si rivolge a TikTok per trovare suggerimenti, consigli e contenuti a tema beauty. La piattaforma fa non solo da vetrina, ma è una vera e propria "accademia": il 46% delle persone ha ammesso di amare in particolare i brand che offrono contenuti in grado di far apprendere cose nuove. Non solo: il 30% impara a usare prodotti beauty proprio su TikTok (34% cura della pelle e 36% makeup). Ma l’influenza del social sul mondo della bellezza si ripercuote anche fuori dall’app.

Secondo la ricerca TikTok Marketing Science EUI Beauty Vertical 2022 condotta da InSites Consulting, addirittura il 73% degli utenti ritiene che i contenuti TikTok abbiano trasformato il concetto di bellezza mentre un buon 91% dichiara di aver appreso nuove informazioni sul make-up proprio su TikTok. Il merito di TikTok è di aver cambiato completamente il concetto di bellezza. Se prima, su altri social, si proponeva sempre la stessa tipologia di contenuto (il tutorial era gettonatissimo), oggi l'offerta è molto più variegata e creativa (dai tour nelle postazioni make-up alle recensioni fino al contenuto dei beauty case e gli ASMR).

E a differenza di quando in video si mostrava sempre la stessa tipologia di viso, oggi c'è una rappresentazione più vasta, dove è effettivamente possibile riconoscersi, step fondamentale per creare empatia e fidelizzazione. Si dà spazio a ogni età, si parla serenamente di quei "difetti" che un tempo venivano solo demonizzati, si propone un approccio allo specchio molto incentrato sulla salute generale innanzitutto, sull'accettazione piuttosto che sul diventare qualcun altro: insomma quell'immaginario patinato e "perfetto" è stato superato, perché poco realistico e inarrivabile. Ora si preferiscono punti di riferimento più vicini: i creator del social accanto.