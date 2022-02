Felix di Danimarca diventa modello: il principe debutta nella moda in total black Avete mai sentito parlare del principe Felix di Danimarca? A 19 anni anni è diventato modello come il fratello Nikolai, dando prova di avere tutte le carte in regola per diventare icona di bellezza e di stile.

A cura di Valeria Paglionico

Chi ha detto che non ci sono più "rampolli reali" da tenere d'occhio dopo che William ed Harry d'Inghilterra hanno messo su famiglia? La verità è che sono diversi i principi d'Europa che non hanno nulla da invidiare ai "cugini" britannici e che hanno tutte le carte in regola per diventare icone di bellezza e di stile di fama internazionale. È il caso, ad esempio, degli eredi al trono di Danimarca: dopo Nikolai, il principe che ha conquistato le passerelle già da diversi anni, ora anche il fratello Felix ha debuttato come modello. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul giovane royal destinato a diventare il re degli shooting fashion.

Felix di Danimarca, il principe che ha abbandonato la carriera militare

Il principe Felix di Danimarca è il secondogenito del principe Joachim e della sua prima moglie, la contessa Alexandra di Frederiksborg. Il prossimo luglio compirà 20 anni, è ottavo nella linea di successione al trono danese ma, almeno al momento, la "vita reale" sembra non interessargli affatto. Solitamente i principi danesi devono darsi alla carriera militare dopo aver frequento l'Accademia del paese, i fratelli Nikolai e Felix hanno però deciso di abbandonare i piani ufficiali per dedicarsi ad altri progetti. Il primo ha debuttato nella moda nel 2018 aprendo la sfilata di Burberry alla London Fashion Week, ora anche il piccolo di casa pare che voglia seguire le sue orme.

Il principe Felix posa per Georg Jensen

Il primo shooting di Felix di Danimarca

Di recente Felix di Danimarca è diventato modello, apparendo per la prima volta in una campagna pubblicitaria. È stato scelto come testimonial da Georg Jensen, una Maison di gioielleria di Copenhagen che spesso ha firmato i preziosi della casa reale. Ha sponsorizzato la collezione di collane, orecchini e anelli chiamata Reflect posando in total black con t-shirt e giacca di jeans coordinate. Niente corone, mantelli e divise ufficiali, il principe danese ha uno stile trendy e casual proprio come i suoi coetanei. Sguardo profondo, meravigliosi occhi azzurri e lineamenti impeccabili: Felix non somiglia forse a un divo hollywoodiano?