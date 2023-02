Fedez torna sui social con i “royal babies”: Vittoria è la regina Elisabetta, Leone la guardia reale Si scherza spesso sul fatto che i Ferragnez siano la “royal family” d’Italia: Fedez ha deciso di prendere la definizione alla lettera vestendo i figli come Elisabetta e Filippo in alta uniforme.

A cura di Beatrice Manca

Anche se nel resto d'Italia Carnevale è finito lo scorso martedì, a Milano il calendario Ambrosiano ha regalato un ultimo weekend di festeggiamenti, tra dolci e maschere. Non hanno fatto eccezione i Ferragnez. Vittoria e Leone hanno scelto due adorabili travestimenti ispirati alla famiglia reale britannica, rispettivamente nei panni della regina Elisabetta II e di una guardia reale (o Filippo in alta uniforme). La foto che li ritrae in versione royal è stata condivisa sui social da Fedez, il primo scatto di famiglia dopo un lungo silenzio. I rumors di crisi sono definitivamente alle spalle?

I costumi di Carnevale di Leone e Vittoria

Spesso si scherza sul fatto che i Ferragnez siano la "royal family" d'Italia e Fedez ha deciso di prendere la definizione alla lettera: per l'ultimo weekend di Carnevale ha vestito la figlia Vittoria come la regina Elisabetta II, con tanto di cappottino celeste polvere, cappellino con il fiocco e borsetta a forma di fiore. Il costume è perfetto in ogni dettaglio: c'è perfino il cagnolino corgi (in versione peluche) e il filo di perle al collo.

Vittoria e Leone Lucia Ferragni vestiti come la Royal Family

Leone invece indossa la divisa delle guardie reali di Buckingham Palace: giubba rossa con i bottoni dorati e l'alto cappello di piume. Il travestimento potrebbe essere ispirato a una celeberrima foto di Elisabetta II e del principe Filippo in alta uniforme, in cui si vedeva la sovrana ridere complice accanto al marito.

Vittoria e Leone, foto via Instagram

La prima foto di Fedez sui social dopo Sanremo

La foto è subito diventata virale e in molti l'hanno interpretata come un ritorno alla normalità dei Ferragnez dopo il lungo silenzio post Sanremo. Dalla fine dei Festival infatti Fedez era scomparso dai social e dagli eventi. Durante la Fashion Week è apparso in pubblico da solo e, due ore dopo, la moglie Chiara Ferragni aveva pubblicato una storia dove i due si davano la mano. La foto di famiglia con i bambini significa che la crisi è definitivamente alle spalle?