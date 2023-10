Fedez organizza un pigiama party per Leone e Vittoria: mini tenda in salotto e pop-corn personalizzati Fedez ha fatto un regalo speciale ai piccoli Leone e Vittoria a circa una settimana dal ricovero che lo ha costretto lontano da casa: ha organizzato un pigiama party in salotto con tanto di tenda e pop-corn personalizzati.

Fedez è tornato a casa dopo il ricovero dovuto a due ulcere e ora sta lentamente riprendendo la sua normale quotidianità, approfittandone per sostenere le associazioni che si occupano di donazioni di sangue. Come sta trascorrendo le sue giornate? Circondato dall'affetto della famiglia. Il dettaglio che non è cambiato nonostante il momento difficile è che continua ad affrontare tutto con l'ironia che da sempre lo contraddistingue, basti pensare al fatto che ha regalato alla moglie Chiara Ferragni una originale borsa a forma di gallina per ringraziarla di essergli stata vicino in ospedale. Sono però i piccoli Leone e Vittoria a riuscire a strappargli sempre un sorriso: ecco cosa ha fatto per loro nelle ultime ore.

Il pigiama party in salotto

Se qualche giorno fa Fedez aveva pensato bene di trasformarsi in Elsa di Frozen solo per far sorridere Vittoria (che la considera la sua principessa Disney preferita), ora ha organizzato qualcosa di altrettanto speciale per coinvolgere anche il primogenito Leone: un pigiama party tra fratelli.

Ieri sera mamma e papà si sono ritirati nella loro camera da letto dopo aver allestito un vero e proprio fortino nel salotto completamente buio. La mini tenda total pink è stata piazzata dietro al divano, così da rendere l'atmosfera ancora più intima, e al suo interno è stato lasciato un computer portatile che trasmetteva i cartoni più amati dai bimbi.

Leone e Vittoria nella tenda

La dolcezza di Fedez in versione papà

Che sia stato per curiosità o semplicemente perché non abituato a stare lontano dai piccoli per così tanto tempo, ma la cosa certa è che il dolce papà non ha resistito alla tentazione di fargli visita nel fortino, approfittandone anche per sedersi accanto a loro per qualche minuto al motto di "Pigiama party". Poco dopo, poi, ha preparato per loro dei pop-corn "personalizzati", ovvero normali per Leone, senza semi per Vittoria, così da renderli ancora più felici durante quell'esperienza fratello-sorella. Insomma, i Ferragnez sono tornati "al completo" tra le mura di casa e non potrebbero essere più dolci. In quanti prenderanno ispirazione dall'idea di Fedez per regalare una serata davvero speciale ai propri figli?