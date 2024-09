video suggerito

Fedez alle sfilate di Parigi: per la Fashion week sceglie un look total black con bomber oversize Dopo la settimana del dissing con Tony Effe, Fedez è volato a Parigi per la fashion week: il rapper era in prima fila allo show di Vetements indossando un look oversize con bomber e jeans cargo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Fedez

Fedez è volato a Parigi per la Fashion week. Dopo essersi seduto in prima fila alla sfilata di Versace a Milano, il rapper era tra gli ospiti dello show di Vetements, brand di Guram Gvsalia, fratello di Demna, Direttore Creativo di Balenciaga. Accanto a lui, tra le altre celebrities in prima fila, c'erano anche il tuffatore campione olimpico Tom Daley e la popstar statunitense Ice Spice. Dopo il dissing con Tony Effe e la pubblicazione del suo nuovo singolo Allucinazione Collettiva, Fedez non ha mancato di mostrare il suo supporto alla nuova collezione dell'amico designer. Anche lo scorso marzo, mentre si facevano sempre più forti le voci di una possibile separazione tra lui e la moglie Chiara Ferragni, il rapper era tra gli ospiti del brand francese. Sia per il giorno che per la sera Fedez opta per il bomber di pelle per completare i suoi look.

Gli outfit di Fedez alla Fashion week

Per la sfilata di Vetements a Parigi, Fedez punta sul total black. Per lo show il rapper ha indossato un maxi bomber oversize con la fodera interna arancione: a completare il look un paio di pantaloni in denim cargo e dal cavallo basso completavano il look sportivo. Il rapper ha assistito alla sfilata che ha visto come protagonisti Gigi Hadid e Travis Scott e poi ha posato davanti una montagna di vestiti usati: una provocazione del designer che ha fatto posare tutti gli ospiti davanti ai tanti vestiti abbandonati prima dello show.

Fedez posa da Vetements

Dopo lo show, il rapper e il designer si sono abbracciati posando insieme e sfoggiando entrambi occhiali da sole dalla montatura piccola. Entrambi, tra l'altro, sfoggiavano look total black oversize, perfettamente in linea con lo show visto in passerella.

Fedez e Guram Gvasali alla Fashion Week di Parigi

Per la sera Fedez ha partecipato alla cena organizzata dal brand insieme alla sua assistente e ad alcuni amici: per la serata a Parigi Fedez non abbandona il bomber scegliendo però un modello in pelle abbinato a un paio di pantaloni sartoriali, a una camicia bianca e anche a una cravatta. Una versione più formale del look sportwear indossato alla sfilata di Vetements.

Fedez a cena a Parigi