Federica Pellegrini ieri e oggi: com’è cambiata l’ex nuotatrice a Ballando con le Stelle 2024 Federica Pellegrini è tra le grandi protagoniste di Ballando con le Stelle, programma a cui partecipa in coppia con Angelo Madonia, ma in quanti ricordano com’era agli esordi nel nuoto? Ecco le foto che mostrano la trasformazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Federica Pellegrini è una delle grandi protagoniste dell'edizione 2024 di Ballando con le Stelle, alla quale partecipa in coppia con Angelo Madonia. Per l'ex nuotatrice specializzata in stile libero si tratta della prima volta in versione ballerina ma settimana dopo settimana sta dando prova di vantare un grande talento anche in questa nuova veste. Negli ultimi anni la sua vita è drasticamente cambiata e non solo perché ha deciso di ritirarsi dopo Tokyo 2020, ha anche sposato Matteo Giunta nel 2022 ed è diventata mamma della piccola Matilde l'anno successivo. In quanti ricordano com'era la campionessa agli esordi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione da quando ha ottenuto i primi premi nel mondo del nuoto a oggi.

Le foto di Federica Pellegrini, da campionessa olimpica a star della tv

Nata nel 1988 a Mirano, a Venezia, Federica Pellegrini è diventata famosa per gli incredibili risultati raggiunti nel nuoto. Soprannominata La Divina, è l'unica donna ad aver conquistato cinque finali olimpiche consecutive nella stessa specialità, lo stile libero: Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020.

Federica Pellegrini a 18 anni

A 14 anni ha partecipato ai campionati italiani assoluti ma è stato nel 2004 con il debutto nella nazionale maggiore che si è fatta conoscere dal grande pubblico.

Nel 2009

All'epoca aveva solo 16 anni, portava i capelli biondi a caschetto e, complici gli impegni in piscina, appariva in pubblico sempre senza trucco. Da allora di tempo ne è passato, oggi Federica ha 36 anni e e ha detto addio al nuoto ma, sebbene abbia un aspetto più maturo, non ha perso la bellezza naturale e solare che da sempre la contraddistingue.

Nel 2015 col maxi ciuffo laterale

I cambi look di Federica Pellegrini negli anni

Al di là degli impegni olimpici e dei numerosi traguardi raggiunti nel mondo del nuoto, Federica Pellegrini ha ottenuto anche un discreto successo nel mondo della tv (prima di Ballando con le Stelle ha partecipato anche a Italia's Got Talent e Pechino Express).

Nel 2023 con la frangetta a tendina

Ha calcato red carpet e palcoscenici ambiti, diventando icona fashion grazie a dei look sofisticati che hanno rivelato il suo animo glamour. Il dettaglio che più di tutti l'ha fatta apparire trasformata nel corso degli anni?

Federica Pellegrini col marito Matteo Giunta

Ha rivoluzionato spesso il taglio di capelli, spaziando tra long bob e pixie cut, maxi ciuffi laterali abbinati a rasature appena accennate sulla nuca e frangette a tendina. Oggi, complice anche la nuova vita da mamma, sfoggia un'acconciatura corta e sbarazzina molto sfilzata. Riuscirà a raggiungere la finale di Ballando con le Stelle?

Oggi a Ballando con le Stelle