Federica Pellegrini diventa una Barbie: l’omaggio alla campionessa con la bambola in costume

A cura di Arianna Colzi

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini oltre a essere una campionessa mondiale e olimpica è anche una grande fan di Barbie. La Divina non ha mai fatto mistero di amare il rosa e la bambola della Mattel, come dimostrano vecchie foto postate su Instagram dalla madre, dove la nuotatrice è circondata da decine di Barbie. Appassionata fin da bambina, quest'anno la casa di giocattoli tedesca l'ha omaggiata con una bambola a lei dedicata: un bell'omaggio ora che la nuotatrice è pronta a tramandare la sua passione alla figlia Matilde, nata lo scorso 3 gennaio. Ecco perché Pellegrini è stata omaggiata di una Barbie a sua immagine e somiglianza.

La bambola di Federica Pellegrini

L'ex campionessa di nuoto diventa una Barbie. La casa di giocattoli tedesca, infatti, ha realizzato una bambola che indossa un costume intero nero, proprio come quelli con cui ha gareggiato per anni Federica Pellegrini, e l'iconico caschetto biondo.. La Divina infatti è stata scelta come parte del progetto Role Model, ossia una linea di Barbie dedicata alle grandi sportive che ispirano e hanno ispirato le bambine, in occasione del 65esimo anniversario della bambola più famosa di sempre. Tra loro, oltre alla nuotatrice italiana, troviamo la tennista Venus Williams, la ginnasta Rebecca Andrade, la campionessa di boxe Estelle Mossely, la campionessa paralimpica Susana Rodriguez Gacio e le calciatrici Christine Sinclair e Mary Boio Fowler. Un tributo alle grandi sportive per il loro impatto non solo nelle loro discipline, ma anche in qualità di modelli per le giovani generazioni.

Federica Pellegrini con la sua Barbie

"Essere stata scelta come role model di Barbie è per me un onore perché sono da sempre una fan: aver ricevuto una Barbie a mia immagine e somiglianza mi rende strafelice", ha commentato Federica Pellegrini nelle storie Instagram. Da anni Mattel realizza bambole a tiratura limitata dedicate alle star: è stata omaggiata la top-model Claudia Schiffer, così come la cantante statunitense Mariah Carey. A quasi un anno di distanza dall'uscita del film omonimo, il trend Barbiecore e la passione per la bambola più amata da bambini e bambine sembra non accennare a esaurirsi.

Federica Pellegrini con la Barbie a sua immagine e somiglianza