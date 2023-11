Mariah Carey si trasforma in una Barbie, arriva una nuova edizione limitata della celebre bambola La Mattel svela un nuovo progetto per le festività natalizie, la Barbie con le sembianza della celebre pop star. Il look riproduce fedelmente quello indossato nel video di “All I want for Christmas is you”.

A cura di Annachiara Gaggino

Barbie Mariah Carey

Mariah Carey diventa una bambola, e non una qualunque, proprio una Barbie. Dopo essere stata "scongelata" in un video teaser lanciato sui social, decretando il suo ritorno ufficiale come indiscussa colonna sonora delle festività natalizie, la cantante è stata trasformata nel giocattolo della Mattel, che dal 1959 si pone l'obiettivo di ispirare le bambine di ogni generazione. Il look della pop star nel videoclip del 1995 di All I want for Christmas is you è riprodotto fedelmente nell'edizione limitata della bambola più famosa al mondo. Dopo aver conquistato il grande pubblico con il film campione di incassi arriva anche Barbie Mariah, disponibile da oggi, venerdì 17 novembre, a livello globale e ha un costo di 114,99 euro.

Barbie Mariah Carey

Barbie Mariah, tutto quello che desideriamo per Natale

La Barbie ispirata alla celebre pop star riproduce fedelmente i dettagli del video di una delle canzoni natalizie più famose al mondo (che l'anno scorso ha raggiunto solo su Spotify 1 miliardo di stream). Dall'abito rosso scintillante dalle caratteristiche rouches a arricchito da un sensuale spacco laterale, agli accessori brillanti e argentati e i tacchi rosso accesso. Perfetti anche i lunghi capelli castani, con piega ondulata. "È il sogno di una vita avere una Barbie tutta mia!", ha affermato Mariah Carey. "Se potessi tornare indietro e dire alla me bambina che un giorno avrei avuto una Barbie fatta a mia immagine e somiglianza, credo impazzirebbe dalla gioia! Spero che i collezionisti e i fan di tutto il mondo si godano le festività natalizie e che la bambola Barbie di Mariah sia un'aggiunta meravigliosa!"