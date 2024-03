Federica Pellegrini rilancia la tendenza Barbie con la felpa rosa: il commento ironico di Matteo Giunta Federica Pellegrini e Matteo Giunta, genitori da qualche mese della piccola Matilde, si sono concessi una passeggiata nel weekend. Per l’occasione la Divina ha sfoggiato una felpa rosa che rivela tutta la sua passione per Barbie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Per Federica Pellegrini l'anno di Barbie non è ancora finito. La Divina rilancia il trend del 2023, il Barbiecore, ossia quella tendenza che ha visto dominare abiti e accessori rosa per via del film con Margot Robbie. Per una passeggiata di coppia con il marito Matteo Giunta ha sfoggiato un capo in pieno stile Barbie che ha scatenato il commento ironico del compagno.

Federica Pellegrini con la felpa di Barbie

Il look Barbiecore di Federica Pellegrini

Per una passeggiata di coppia, Federica Pellegrini ha sfoggiato una felpa da college rosa e bianca di Barbie, abbinata a un semplice paio di pantaloni blu, creando un look comfy adatto al weekend. Si tratta di un modello vintage che racconta la passione della nuotatrice per il rosa e la bambola più famosa di sempre. Oltre ad avere aggiunto come descrizione al post "I'm a Barbie girl in a Barbie World", verso della celebre canzone degli Acqua, la campionessa di nuoto ha aggiunto anche un dolce ricordo d'infanzia.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta

La passione della Divina per Barbie

Nello scatto di quando era soltanto una bambina vediamo Federica Pellegrini con i capelli super corti accanto a una montagna di Barbie. Come molti bambini nati tra gli anni Ottanta, Novanta e Duemila, la Divina aveva una grandissima collezione di bambole Mattel che si divertiva a truccare e vestire. Anche se è diventata mamma della piccola Matilde, nata lo scorso 3 gennaio, la passione sembra rimasta la stessa di tanti anni fa, spostandosi dalle bambole ai vestiti, con i quali continua orgogliosamente a rivendicare il suo amore per il rosa.

Federica Pellegrini con le sue Barbie

Anche il marito Matteo Giunta ha commentato la foto scrivendo: "I'm Just Ken", in riferimento alla canzone omonima cantata da Ryan Gosling nel film di Greta Gerwig dove interpreta proprio Ken. Un brano che in molti hanno ricominciato a canticchiare dopo l'incredibile esibizione ai Premi Oscar.