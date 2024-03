Federica Pellegrini da piccola: con la foto da bambina celebra la Festa del papà Federica Pellegrini ha fatto un post social per celebrare i papà della sua vita: il padre Roberto e il compagno Matteo Giunta, da cui ha avuto la figlia Matilde. Per il 19 marzo ha ricondiviso una foto di quando era giovanissima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Federica Pellegrini con il padre e il fratello

Federica Pellegrini celebra la Festa del papà. La campionessa di nuoto, diventata mamma di Matilde lo scorso 3 gennaio, si gode la maternità. Dopo aver rivelato la scelta dietro al nome della figlia, la Divina si gode il ruolo di neo genitore insieme al marito Matteo Giunta. Oggi, 19 marzo, ha dedicato un augurio agli uomini della sua vita, condividendo anche uno scatto di quando era un'adolescente.

La foto di Federica Pellegrini da bambina

Prima di diventare la campionessa mondiale e olimpica che abbiamo conosciuto negli anni, Federica Pellegrini era una semplice ragazza di Verona. Nel post realizzato per la Festa del papà, la nuotatrice ha scritto una dedica al padre Roberto e al compagno Matteo Giunta: "Auguri a tutti i Papà. A chi lo è appena diventato, ai papà detti ‘pappo', a quelli che fanno finta di dormire e intanto ti guardano incantati, a quelli che ci fanno addormentare, ai cantastorie, a chi ha avuto un upgrade".

Federica Pellegrini quando era adolescente

Nella foto condivisa si vedono Federica Pellegrini, già adolescente, e il fratello Alessandro mentre abbracciano il padre Roberto. L'ex campionessa portava i capelli castani cortissimi e un paio di occhiali tondi in pieno stile anni Novanta: il sorriso e lo sguardo sono ancora quelli adesso. Proprio qualche giorno fa, Pellegrini aveva condiviso una foto di quando era soltanto una bambina per dichiarare il suo amore per le Barbie, oggi come ieri. Anche in quella foto portava i capelli quasi rasati e in famiglia veniva chiamata "soldato Jane", come ha commentato dalla madre sotto quel post.

I genitori di Federica Pellegrini con la figlia Matilde

Federica Pellegrini, la foto di Matteo Giunta con la figlia Matilde

Tra le foto postate c'è spazio anche per gli scatti più recente, quelli con Matilde. Per fare gli auguri anche al marito in occasione della sua prima Festa del papà, Federica Pellegrini ha condiviso una foto dolcissima di Matteo Giunta mentre dorme accanto alla piccola Matilde: una fotografia che ha fatto commuovere il neopapà, come scritto da lui stesso nei commenti. Una Festa doppia per la prima volta nella vita di Federica Pellegrini.

Matteo Giunta con la figlia Matilde