Federica Pellegrini, addio al pigiama per San Valentino: "Questa sera esco" Federica Pellegrini si è concessa una serata romantica con il marito Matteo Giunta, dal quale un mese fa ha avuto la prima figlia, Matilde. La Divina ha scelto un abito casual abbinato a un paio stivali davvero aggressivi.

A cura di Arianna Colzi

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini, diventata mamma di Matilde da poco più di un mese, si è goduta una serata fuori con il marito Matteo Giunta all'insegna del romanticismo. Dopo aver postato un divertente scatto del compagno con un peluche gigante e delle rose rosse in mano, l'ex campionessa olimpica ha condiviso alcuni momenti d'amore con la figlia e i cuccioli a quattro zampe. La sera di San Valentino, però, la Divina ha postato un video divertente dove abbandona il pigiama per dare il benvenuto a un outfit impeccabile.

Matteo Giunta con i regali di San Valentino per Federica Pellegrini

Il look di Federica Pellegrini per San Valentino

Per una serata speciale con il marito Matteo Giunta, Federica Pellegrini ha condiviso su Instagram un video che riguarda il suo cambio look: addio alla vestaglia in pelo bianca, coordinata con i pantaloni, e completata con le immancabili ciabatte, e benvenuto outfit elegante per la cena di San Valentino. Lo stile adottato da Pellegrini è semplice, con un abito nero corto in stile preppy, illuminato solo da un colletto e da delle maniche bianche scampanate in fondo. Il modello scelto dall'ex campionessa ricorda molto quello di Valentino in tessuto crêpe couture, un misto di lana e seta.

Il look di Federica Pellegrini per San Valentino

Quanto costano gli stivali di Federica Pellegrini

A smorzare l'eleganza sobria di questo abito nero, Federica Pellegrini ha mostrato nelle storie su Instagram gli stivali audaci che vi ha abbinato. Si tratta del modello Colette del brand Le Silla che arriva proprio sotto al ginocchio: la scarpa interamente rivestita in pelle e ha un tacco di 12 cm, un punta stretta e una serie di intrecci che corrono lungo la parte centrale dello stivale. I lacci che si intrecciano lungo tutta la gamba richiamano i corsetti sensuali del Moulin Rouge. Insomma, lo stivale audace ideale per svecchiare un look sobrio o comunque molto tradizionale. Il modello viene venduto sul web a 1700 euro.

Gli stivali Colette di Le Silla