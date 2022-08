Eva Longoria torna sul red carpet: il primo impegno post vacanze è con l’abito giacca senza reggiseno Eva Longoria è tornata al lavoro, ieri sera era tra le star che a New York hanno preso parte al Citi Taste Of Tennis. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, seguendo la mania del no-bra con un abito giacca iper sensuale.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 sta finendo e lo show business si sta lentamente riavviando. Le star cominciano a tornare dalle loro lunghe vacanze e non di rado documentano i primi impegni lavorativi post ferie sui social. Ieri sera, ad esempio, ad "accendere" New York è stato un evento molto atteso nel mondo dello sport, il Citi Taste Of Tennis, sul cui ed carpet hanno sfilato diverse celebrities. Ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Eva Longoria, che ha preso parte all'appuntamento mondano da sola, senza il marito Jose Baston. Per l'occasione ha puntato tutto sulla sensualità e sul glamour con un abito giacca indossato senza reggiseno.

Eva Longoria segue il trend no bra

Eva Longoria ha passato l'estate in barca ma ora per lei è arrivato il momento di rimettersi al lavoro. Da dove è partita? Da un evento mondano newyorkese, il Citi Taste Of Tennis, sul cui red carpet si è distinta per sensualità. L'attrice ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black, anche se ha declinato il look in modo iper provocante. Ha seguito il trend dell'abito-giacca, ha scelto un modello di raso leggermente goffrato, con le spalline leggermente a sbuffo e un unico bottone tempestato di cristalli. Chi lo ha firmato? La stilista Rachel Gilbert, che sul sito ufficiale del brand lo vende a 547 dollari. Il dettaglio che non è passato inosservato? La scollatura profonda rivelava l'assenza del reggiseno.

Abito giacca di Rachel Gilbert

Il look dark e scintillante di Eva Longoria

Per completare il tutto Eva Longoria ha aggiunto una serie di accessori coordinati ma con un tocco scintillante. I décolleté col tacco a spillo sono neri ma in un tessuto leggermente trasparente che lascia intravedere le dita dei piedi, mentre i gioielli sono tutti catene d'oro e diamanti, dalle collane agli orecchini abbinati. L'attrice ha poi tenuto i capelli legati in una coda di cavallo alta, mettendo in risalto il trucco smokey eyes che ha fatto spiccare i profondi occhi scuri. Insomma, la Longoria è prontissima per dare il via a un nuovo anno lavorativo: in quante riusciranno a fare meglio di lei in fatto di stile?